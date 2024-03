Guide Dragon’s Dogma 2

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Dragon’s Dogma 2. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Dragon’s Dogma 2

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Dragon’s Dogma 2. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 est la suite très attendue du RPG d’action original, développé par Capcom, offrant un monde ouvert fantastique à explorer, rempli de monstres redoutables et de quêtes épiques.

Quand et où sort Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 est prévu pour ce 22 mars 2024 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series. Au lancement, le titre n’est pas prévu sur d’autres plateformes et ne devrait pas arriver sur ancienne génération.

Peut-on personnaliser son personnage dans Dragon’s Dogma 2 ?

Oui, le jeu offre des options de personnalisation avancées pour créer un avatar et un pion uniques.

Faut-il avoir joué au premier Dragon’s Dogma pour faire le 2 ?

Non il n’est pas du tout nécessaire d’avoir jouer au premier Dragon’s Dogma. Ils partagent un même lore mais ne sont pas liés directement.

Dragon’s Dogma 2 est-il un monde ouvert ?

Oui, tout comme son prédécesseur, Dragon’s Dogma 2 propose un vaste monde ouvert rempli de dangers et de merveilles à découvrir. Il y a plusieurs villes à visiter et plusieurs régions à parcourir.

Quelles sont les classes de Dragon’s Dogma 2 ?

Les classes de Dragon’s Dogma 2 sont les suivantes :

Guerrier

Mage

Voleur

Archer

Sorcier

Champion

Illusionniste

Chevalier-mage

Archer-mage

Conquérant

Dragon’s Dogma 2 est-il un jeu dur ?

Oui mais il est bien équilibré dans l’ensemble. La montée en puissance des classes et l’intelligence artificielle des pions qui vous accompagnent rendent l’aventure agréable avec une challenge correct.

Dragon’s Dogma 2 est-il un MMORPG ?

Non, il s’agit d’un jeu solo. La partie multijoueur concernent uniquement les pions contrôlés par l’IA et que les joueurs peuvent recruter en ligne.

Peut-on jouer en coopération ?

Non, Dragon’s Dogma se joue uniquement en solo avec jusqu’à trois aussi membres pouvant vous accompagner et contrôlé par l’IA.

Qu’est-ce que le système de pion ?

En début de partie, chaque joueur peut se créer un compagnon unique qui deviendra votre pion principal. Ce pion principal peut être partagé avec les autres joueurs et, vous-même, vous pouvez recruter le pion principal d’autres joueurs. Votre pion et ceux que vous recrutez peuvent ainsi gagner de l’expérience riche en informations utiles sur les monstres, les quêtes et les trésors.

Est-ce que Dragon’s Dogma 2 a un New Game Plus ?

Oui, Dragon’s Dogma 2 possède un New Game Plus. Vous pourrez garder vos niveaux, équipements et objets en recommençant une partie.

Comment faire pour voyager plus rapidement ?

Il existe deux méthodes pour voyager rapidement :

Les transpierres : elles sont rares mais peuvent être acheté ou trouver un peu partout dans le jeu. Il vous faudra activer les balises présentes dans certaines villes ou alors poser celles que vous pouvez transporter.

: elles sont rares mais peuvent être acheté ou trouver un peu partout dans le jeu. Il vous faudra activer les balises présentes dans certaines villes ou alors poser celles que vous pouvez transporter. Les chars : en payant 200 pièces d’or, vous pouvez facilement passer d’une ville à l’autre rapidement, toutefois il est possible de se faire attaquer durant le voyage. Il faudra alors vaincre les monstres avant de pouvoir reprendre la route.

Le jeu est-il traduit et doublé en français ?

Dragon’s Dogma possède des textes en français, mais uniquement des voix japonaises et anglaises.

Quel est le compositeur de Dragon’s Dogma 2 ?

Il s’agit de plusieurs personnes au sein de Capcom :

Satoshi Hori

Hana Kimura

Masahiro Oki

Shusaku Uchiyama

Où acheter Dragon’s Dogma 2 au meilleur prix ?

En bref