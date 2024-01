Où trouver le boss de la tour du syndicat de de Rayne ?

Vous trouverez assez facilement ce boss dès le début de l’aventure puisqu’il se cache dans la tour que vous voyez au loin en débutant l’aventure. Voici sa position exacte sur la carte ci-dessous.

Comment Zoe et Grizzbolt ?

Une fois au pied de cette tour, vous aurez à affronter Zoe et son Pal Grizzbolt, qui est de type Electrique. Si vous connaissez les faiblesses élémentaires de chaque type, vous aurez deviné la marche à suivre. Il sera nécessaire d’apporter avec vous des Pals de type Terre/Sol, qui sont très efficaces comme Grizzbolt. Un Pal comme Digtoise est particulièrement utile contre ce boss (vous en trouverez à l’endroit indiqué par la carte ci-dessous).

De votre côté, il faudra vous assurer d’avoir dépassé le niveau 20 pour plus de sécurité, et d’avoir une armure et un bouclier solide. Veillez aussi à rester à distance et à attaquer de loin, avec un arc trois flèches ou un fusil à mousquet. Ce dernier met du temps à recharger, mais votre Pal occupera l’ennemi.

Si Grizzbolt vous vise et charge son attaque sur vous, vous verrez un viseur sur votre personnage. Il faut courir vous cacher derrière l’un des piliers de l’arène pour vous protéger de cette puissante attaque.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.