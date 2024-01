Comment lancer Palworld sans l’écran noir ?

Le problème de l’écran noir pour Palworld est surtout visible sur Steam et empêche quelques personnes d’accéder au jeu dans de bonnes conditions. L’équipe derrière le projet est au courant de ce phénomène et enquête sur le sujet pour trouver une solution via un patch. En attendant, une mesure préventive a été donné pour empêcher l’écran noir d’arriver dans Palworld. La voici :

Effectuez un clic droit sur le launcher de Palworld (le fichier .exe dans steamapps > common, pas l’icone de votre Bureau), puis allez dans les Propriétés et Compatibilité

Cochez les cases « Désactiver les optimisations du mode plein écran » et « Exécuter ce programme en tant qu’administrateur », puis sauvegardez et relancez

Tout ça, c’est sur Steam, mais si vous lancez le jeu depuis l’application Xbox via le Xbox Game Pass, il faut procéder autrement :

Ouvrez l’application Xbox et allez sur la page du jeu

Cliquez sur le menu à droit des boutons d’achat

Allez dans fichiers puis Parcourir

Cliquez sur Palworld, puis Content, puis clic droit sur « gamelaunchhelper »

Reproduisez les étapes de la solution Steam

Ces solutions peuvent malheureusement ne pas marcher chez tout le monde et il faudra attendre un patch plus efficace pour régler vraiment ce souci. Si vous trouvez d’autres solutions, n’hésitez pas à les signaler en commentaire.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.