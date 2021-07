Ce 21 juillet signe l’arrivée de la mise à jour 2.0 de Genshin Impact. De nouveaux personnages, événements et mécanismes sont ajoutés, mais on note surtout l’arrivée d’une nouvelle zone : Inazuma. Après Mondstadt et Liyue, il s’agit de la troisième région qui s’annonce tout aussi riche et diversifiée que les précédentes. Si vous souhaitez tout connaître de cet endroit inspiré du Japon, retrouvez notre soluce complète.

Contrairement aux Monts Dosdragon ou la zone temporaire de l’Archipel de la Pomme Dorée, Inazuma est bel et bien une vaste région à parcourir, avec son lot de nouveautés, de coffres, d’énigmes et de secrets à découvrir. Ainsi, pour faciliter votre navigation, on vous propose de centraliser toutes nos astuces et choses à savoir sur cette zone.

Sur cette page, vous retrouverez l’ensemble de nos guides liés à Inazuma. Que ce soit les nouvelles énigmes, les coffres cachés, comment faire pour y accéder, on vous regroupe l’intégralité de nos articles qui parlent de cette troisième région. A noter que cette page sera régulièrement mise à jour et que vous pouvez bien évidemment retrouver nos autres astuces dans notre guide complet.

Qu’est-ce que Inazuma ?

Inazuma est l’une des sept nations du monde de Teyvat. Elle abrite la cité qui vénère Baal, l’Archon Electro du jeu. Lors de son introduction dans Genshin Impact, Inazuma est présenté comme un pays avec diverses tensions et qu’il est dangeureux d’arpenter. Les Fatui semblent cependant relativement libre grâce à leur immunité diplomatique et peuvent entrer et sortir plus facilement.

La région d’Inazuma est une zone inspirée du Japon. Pour coller à ses inspirations, l’endroit est divisé en six îles qui forment son archipel, à savoir :

L’île de Narukami

Kannazuka

L’île de Yashiori

L’île de Seirai

L’île de Tsurumi

L’île de Watatsumi

Ces îles arriveront en deux temps en fonction des mises à jour. On retrouve bien sûr différents recoins au sein de ces îles, avec plusieurs villages mais aussi la ville principale d’inazuma qui abrite le Tenshukaku.

Personnages issus d’Inazuma

Comme depuis le lancement de Genshin Impact, les personnages ont des origines. Le premier a avoir été dévoilé d’Inazuma est Kaedehara Kazuha, personnage anémo introduit dans la 1.6. Mais on connait déjà d’autres protagonistes qui arrivent en 2.0 ou qui vont arriver plus tard.

La mise à jour 2.0 de Genshin Impact est déployée ce 21 juillet à 5 heures du matin, heure française. Elle accueillera d’autres îles au fur et à mesure. Restez connectés pour tout savoir.