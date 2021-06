Tout comme lors de l’arrivée des Monts Dosdragon, nous vous proposons divers guides pour l’Archipel de la Pomme Dorée, la nouvelle zone de la 1.6 de Genshin Impact. Celle-ci nous emmène dans les eaux, avec plusieurs îles à découvrir et de nombreux secrets. Néanmoins, celle-ci est annoncée comme étant temporaire et devrait ne plus être accessible après, en 1.7 ou 2.0 par exemple. En attendant, retrouvez tout ce qu’il faut savoir ici.

Tout sur l’Archipel de la Pomme dorée

L’Archipel de la Pomme dorée est une zone qui est apparu lors de la mise à jour 1.6 et est vouée à disparaître. Elle est accessible après avoir réalisé une quête d’histoire liée à Klee. Après l’avoir terminé, vous serez envoyé sur place avec plusieurs phases (le niveau de l’eau évoluera).

Vous aurez également un Bateau, un embarcadère qui vous permettra de voyager entre les différents îlots. Celui-ci peut aussi attaquer avec une attaque simple et une attaque lourde et se déplacer plus vite avec un boost similaire au sprint. Si celui-ci s’abîme, un kit pour le réparer est disponible mais vous ne devriez pas en avoir souvent besoin. Sachez aussi que la touche de saut vous permettra de sauter du bateau et d’avoir un peu d’élan en hauteur.

Quêtes et énigmes Archipel de la Pomme dorée

Comme chaque nouvelle zone, l’archipel apporte de nouvelles énigmes, et donc de nouvelles solutions. Notre équipe vous propose ainsi de découvrir l’ensemble de nos astuces, avec des pages dédies :

Et voilà tout ce qu’il y à savoir sur les îles temporaires ! A noter que le boss permettant les matériaux de Kazuha sera probablement déplacé à Inazuma dans la (ou une) future mise à jour. Pour d’autres conseils, vous pouvez retrouver sur notre index de Genshin Impact.