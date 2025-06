Vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir sur le personnage de Skirk, en passant par son build et ses matériaux.

Présentation de Skirk

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Cryo ( )

: Cryo ( ) Arme : Épée à une main

: Épée à une main Seiyū : Mamiko Noto

: Mamiko Noto Anniversaire : 5 novembre

: 5 novembre Date d’arrivée bannière de Skirk : 18 juin 2025

Description officielle : « Cette visiteuse, précédemment apparue dans une brèche abyssale et dans la mer primordiale, est une guerrière solitaire qui a encadré Tartaglia pendant sa maîtrise des arts martiaux. »

Compétences Skirk

Compétences actives

Attaque normale – Ravage : Scission : Enchaîne jusqu’à 5 attaques consécutives.

: Enchaîne jusqu’à 5 attaques consécutives. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour lancer une lance cristalline tournoyante et infliger des dégâts aux ennemis en face.

: Consomme de l’endurance pour lancer une lance cristalline tournoyante et infliger des dégâts aux ennemis en face. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Ravage : Distorsion : Skirk imite le style de combat du Cavalier abominable : différents effets se produisent selon la méthode de déclenchement : Appui simple : Skirk obtient 45 points de finesse serpentine et passe en mode Flash à sept phases. Appui long : Skirk obtient 45 points de finesse serpentine et se déplace continuellement à grande vitesse, cet état augmentant sa résistance à l’interruption.

Pendant cet état, Skirk peut contrôler la direction de ses déplacements, se déplacer sur l’eau et utiliser à nouveau la compétence pour interrompre prématurément son déplacement rapide.

: Skirk imite le style de combat du Cavalier abominable : différents effets se produisent selon la méthode de déclenchement : Ravage : Ruine : Le déchaînement élémentaire de Skirk ne se repose pas sur l’énergie élémentaire, mais sur la finesse serpentine. Lorsque Skirk a au moins 50 points de finesse serpentine, elle peut la consommer entièrement pour déclencher son déchaînement élémentaire : elle déchire l’espace devant elle et effectue de rapides entailles consécutives pour infliger des dégâts Cryo de zone, dégâts qui augmentent selon la quantité de finesse serpentine dépassant ce seuil de 50 points, un maximum de 12 points pouvant être pris en compte. Lorsque Skirk est en mode Flash à sept phases, son déchaînement élémentaire « Ravage : Ruine » est remplacé par « Ravage : Extinction ». Ravage : Extinction : Ce déchaînement élémentaire spécial peut être utilisé sans consommer de finesse serpentine. Après utilisation, Skirk obtient l’effet Dépérissement jusqu’à la fin du mode Flash à sept phases. Après avoir débloqué l’aptitude passive « Raisonnement outre-raison », Skirk peut également absorber les failles du néant à proximité. Toutes les 0,1 seconde pendant la durée de l’effet Dépérissement, les dégâts des attaques normales de Skirk augmentent en touchant un ennemi. Si elle a absorbé des failles du néant en utilisant Ravage : Extinction, les dégâts de l’attaque normale de Skirk augmentent davantage. Cet effet prend fin après 10 déclenchements.

: Le déchaînement élémentaire de Skirk ne se repose pas sur l’énergie élémentaire, mais sur la finesse serpentine. Lorsque Skirk a au moins 50 points de finesse serpentine, elle peut la consommer entièrement pour déclencher son déchaînement élémentaire : elle déchire l’espace devant elle et effectue de rapides entailles consécutives pour infliger des dégâts Cryo de zone, dégâts qui augmentent selon la quantité de finesse serpentine dépassant ce seuil de 50 points, un maximum de 12 points pouvant être pris en compte. Lorsque Skirk est en mode Flash à sept phases, son déchaînement élémentaire « Ravage : Ruine » est remplacé par « Ravage : Extinction ».

Compétences passives

Raisonnement outre-raison : Lorsqu’un membre de l’équipe à proximité déclenche une réaction de Gel, de Supraconduction, de Dispersion Cryo ou de Cristallisation Cryo sur un ennemi, une faille du néant apparaît à proximité de ce dernier. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2,5 secondes et un maximum de 3 failles du néant créées par Skirk peut exister en même temps sur le terrain. Skirk peut absorber les failles du néant à proximité des manières suivantes : En touchant un ennemi avec une attaque chargée pendant son mode Flash à sept phases. En utilisant son déchaînement élémentaire spécial Ravage : Extinction pendant son mode Flash à sept phases. En se déplaçant rapidement grâce à un appui long de sa compétence élémentaire Ravage : Distorsion. Chaque faille du néant absorbée permet à Skirk d’obtenir 8 points de finesse serpentine.

: Lorsqu’un membre de l’équipe à proximité déclenche une réaction de Gel, de Supraconduction, de Dispersion Cryo ou de Cristallisation Cryo sur un ennemi, une faille du néant apparaît à proximité de ce dernier. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2,5 secondes et un maximum de 3 failles du néant créées par Skirk peut exister en même temps sur le terrain. Skirk peut absorber les failles du néant à proximité des manières suivantes : Retour à la désolation : Lorsqu’un personnage proche de type Hydro dans l’équipe touche un ennemi avec une attaque Hydro ou qu’un personnage proche de type Cryo autre que Skirk dans l’équipe touche un ennemi avec une attaque Cryo, Skirk obtient un cumul de l’effet Traversée de la mort pendant 20 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée de façon indépendante. De plus, chaque personnage permet à Skirk d’obtenir 1 cumul de traversée de la mort maximum de cette manière. Chaque cumul de traversée de la mort permet à l’attaque normale de Skirk d’infliger des dégâts d’une valeur équivalant à 110 %/120 %/170 % des dégâts d’origine en mode Flash à sept phases et permet à son déchaînement élémentaire Ravage : Ruine d’infliger des dégâts d’une valeur équivalant à 105 %/115 %/160 % des dégâts d’origine.

: Lorsqu’un personnage proche de type Hydro dans l’équipe touche un ennemi avec une attaque Hydro ou qu’un personnage proche de type Cryo autre que Skirk dans l’équipe touche un ennemi avec une attaque Cryo, Skirk obtient un cumul de l’effet Traversée de la mort pendant 20 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée de façon indépendante. De plus, chaque personnage permet à Skirk d’obtenir 1 cumul de traversée de la mort maximum de cette manière. Chaque cumul de traversée de la mort permet à l’attaque normale de Skirk d’infliger des dégâts d’une valeur équivalant à 110 %/120 %/170 % des dégâts d’origine en mode Flash à sept phases et permet à son déchaînement élémentaire Ravage : Ruine d’infliger des dégâts d’une valeur équivalant à 105 %/115 %/160 % des dégâts d’origine. Mentorat mutuel d’armement : Lorsque les personnages de l’équipe sont de l’élément Hydro ou Cryo et qu’il y a au moins un personnage Hydro et un personnage Cryo, le niveau des compétences élémentaires de vos personnages dans l’équipe augmente de 1.

Constellation

Chute longue : L’aptitude passive « Raisonnement outre-raison » est renforcée : absorber une faille du néant invoque une lame cristalline qui attaque les ennemis proches, infligeant des dégâts Cryo d’une valeur équivalant à 500 % de l’attaque de Skirk. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts d’attaque chargée. L’aptitude passive « Raisonnement outre-raison » doit être déjà débloquée.

: L’aptitude passive « Raisonnement outre-raison » est renforcée : absorber une faille du néant invoque une lame cristalline qui attaque les ennemis proches, infligeant des dégâts Cryo d’une valeur équivalant à 500 % de l’attaque de Skirk. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts d’attaque chargée. L’aptitude passive « Raisonnement outre-raison » doit être déjà débloquée. Abîme profond : Après avoir utilisé sa compétence élémentaire Ravage : Distorsion, Skirk obtient 10 points de finesse serpentine supplémentaires. En utilisant le déchaînement élémentaire Ravage : Ruine, les dégâts augmentent en prenant en compte 10 points de finesse serpentine supplémentaires. De plus, lorsque Skirk a utilisé son déchaînement élémentaire spécial Ravage : Extinction pendant son mode Flash à sept phases, son attaque augmente de 70 % pendant 12,5 secondes, cet effet prenant fin lorsqu’elle quitte le mode Flash à sept phases.

: Après avoir utilisé sa compétence élémentaire Ravage : Distorsion, Skirk obtient 10 points de finesse serpentine supplémentaires. En utilisant le déchaînement élémentaire Ravage : Ruine, les dégâts augmentent en prenant en compte 10 points de finesse serpentine supplémentaires. De plus, lorsque Skirk a utilisé son déchaînement élémentaire spécial Ravage : Extinction pendant son mode Flash à sept phases, son attaque augmente de 70 % pendant 12,5 secondes, cet effet prenant fin lorsqu’elle quitte le mode Flash à sept phases. Vice fortuit : Niveau d’aptitude Ravage : Ruine +3.

: Niveau d’aptitude Ravage : Ruine +3. Flux scindé : L’aptitude passive « Retour à la désolation » est renforcée : chaque cumul de traversée de la mort augmente également l’attaque de Skirk de 10 %/20 %/40 %. L’aptitude passive « Retour à la désolation » doit être déjà débloquée.

: L’aptitude passive « Retour à la désolation » est renforcée : chaque cumul de traversée de la mort augmente également l’attaque de Skirk de 10 %/20 %/40 %. L’aptitude passive « Retour à la désolation » doit être déjà débloquée. Fin des souhaits : Niveau d’aptitude Ravage : Distorsion +3.

: Niveau d’aptitude Ravage : Distorsion +3. Source revenue : Skirk obtient un cumul de « Ravage : Section » pendant 15 secondes chaque fois qu’elle absorbe une faille du néant grâce à l’aptitude passive « Raisonnement outre-raison ». Skirk peut consommer ces cumuls pour déclencher une attaque coordonnée et diminuer les dégâts qu’elle subit en mode Flash à sept phases. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée de façon indépendante. L’aptitude passive « Raisonnement outre-raison » doit être déjà débloquée. Ravage : Section Lorsqu’elle utilise son déchaînement élémentaire Ravage : Ruine, Skirk consomme tous les cumuls de Ravage : Section pour déclencher une attaque coordonnée : chaque cumul inflige des dégâts Cryo d’une valeur équivalant à 750 % de l’attaque de Skirk, ces dégâts étant considérés comme des dégâts de déchaînement élémentaire. Lorsqu’elle est en mode Flash à sept phases et que le 3e ou 5e coup de son attaque normale touche un ennemi, Skirk consomme un cumul de Ravage : Section pour déclencher 3 attaques coordonnées : chaque attaque coordonnée inflige des dégâts Cryo d’une valeur équivalant à 180 % de l’attaque de Skirk, ces dégâts étant considérés comme des dégâts d’attaque normale. Lorsqu’elle subit des dégâts pendant son mode Flash à sept phases, Skirk consomme un cumul de Ravage : Section pour diminuer ces derniers de 80 % et déclencher 3 attaques coordonnées sur les ennemis proches : chaque attaque coordonnée inflige des dégâts Cryo d’une valeur équivalant à 180 % de l’attaque de Skirk, ces dégâts étant considérés comme des dégâts d’attaque chargée.

: Skirk obtient un cumul de « Ravage : Section » pendant 15 secondes chaque fois qu’elle absorbe une faille du néant grâce à l’aptitude passive « Raisonnement outre-raison ». Skirk peut consommer ces cumuls pour déclencher une attaque coordonnée et diminuer les dégâts qu’elle subit en mode Flash à sept phases. Cet effet peut être cumulé 3 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée de façon indépendante. L’aptitude passive « Raisonnement outre-raison » doit être déjà débloquée.

Comment jouer Skirk ?

Skirk peut se jouer de deux façons. La première, et aussi la plus simple, et de lancer la compétence élémentaire en appui long de Skirk puis de lancer toutes celles de vos autres personnages, avant de repasser sur Skirk pour enchaîner les attaques. La deuxième commence de la même manière, si ce n’est que lorsque Skirk revient sur le terrain, il faut déclencher son attaque ultime et repasser sur les autres personnages durant la recharge.

Avec qui jouer Skirk ?

Le choix des partenaires de Skirk est relativement important. Elle se jouera uniquement dans les équipes Cryo-Hydro, et ne pourra atteindre son plein potentiel que quand Escoffier est là. Cette dernière n’est pas indispensable, mais hautement recommander pour maximiser les dégâts de Skirk. Sans elle, Skirk fera de bons dégâts, mais loin (très loin) de ce qu’elle est capable de faire avec Escoffier. Furina est également très recommandée ici.

Escoffier

Shenhe

Furina

Yelan

Charlotte

Citlali

Rosalia

Xingqiu

Candace

Mona

Mualani

Neuvilette

Dahlia

Meilleur équipement Skirk

Quelle arme pour Skirk ?

Eclazur : L’arme signature du personnage, qui sera de loin la meilleure en sachant que n’importe quelle arme taux critique ou dégâts critiques 5 étoiles fera aussi l’affaire.

L’arme signature du personnage, qui sera de loin la meilleure en sachant que n’importe quelle arme taux critique ou dégâts critiques 5 étoiles fera aussi l’affaire. Epée noire : Une alternative qui offre du taux critique.

Meilleur set pour Skirk

Finale des galeries profondes (4 pièces) : Skirk est aujourd’hui le seul personnage a pouvoir vraiment bénéficier de ce set, qui a été conçu pour elle.

: Skirk est aujourd’hui le seul personnage a pouvoir vraiment bénéficier de ce set, qui a été conçu pour elle. Rideau du gladiateur (2 ou 4 pièces) : Peut servir de dépannage en attendant d’avoir le set complet précédent.

: Peut servir de dépannage en attendant d’avoir le set complet précédent. Chasseur de la Maréchaussée (4 pièces) : Une alternative qui n’est viable qu’avec Furina dans votre équipe.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : attaque%

: attaque% Coupe : Dégâts Cryo %

: Dégâts Cryo % Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Skirk ?

Taux critique Dégâts critiques attaque %

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Skirk

Matériaux d’élévation Skirk

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Skirk :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Floraiger / 3 x Engrenage de maillage / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Floraiger / 3 x Engrenage de maillage / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Regard enchevêtrant / 10 x Floraiger / 15 x Engrenage de maillage / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Regard enchevêtrant / 10 x Floraiger / 15 x Engrenage de maillage / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Regard enchevêtrant / 20 x Floraiger / 12 x Engrenage à coupe droite / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Regard enchevêtrant / 20 x Floraiger / 12 x Engrenage à coupe droite / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Regard enchevêtrant / 30 x Floraiger / 18 x Engrenage à coupe droite / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Regard enchevêtrant / 30 x Floraiger / 18 x Engrenage à coupe droite / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Regard enchevêtrant / 45 x Floraiger / 12 x Engrenage dynamique artificié / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Regard enchevêtrant / 45 x Floraiger / 12 x Engrenage dynamique artificié / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Jade shivada / 20 x Regard enchevêtrant / 60 x Floraiger / 24 x Engrenage dynamique artificié / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Skirk

Engrenage de maillage / à coupe droite / dynamique artificié

Enseignement / Guide / Philosophie de la Compétition

Échantillon ascensionné : Cavalier

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.