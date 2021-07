La région d’Inazuma est arrivée avec la mise à jour 2.0 de Genshin Impact, et elle apporte tout un tas d’activités à découvrir, ainsi que de nombreux objets à collectionner. Et si les Électroculus occupent déjà une bonne partie des recherches, les joueuses et joueurs sont aussi amenés à ramasser des Sceaux Électro, qui sont bien plus importants que leurs homologues Anémo et Géo. Voici comment trouver ces fameux Sceaux Électro dans Genshin Impact.

Où trouver des Sceaux Électro ?

Ces Sceaux Électro sont en effet utiles pour augmenter le niveau de l’Arbre Sacré de Narukami, qui est situé tout en haut du sanctuaire du même nom. En plus d’être indispensable pour faciliter votre exploration, cet arbre vous permettra de passer outre des barrières électro plus résistantes, ce qui est nécessaire pour récupérer certains trésors, et surtout, des Électroculus. Cerise sur le gâteau, cet arbre est aussi extrêmement généreux en récompenses, avec même des Voeux offerts selon les différents paliers atteints.

Forcément, tout le monde a envie d’obtenir ces invocations gratuites, mais pour monter le niveau de l’arbre, il faudra échanger des Sceaux Électro. Où les trouver ?

La réponse est simple, surtout si vous avez des souvenirs de vos aventures dans les autres régions : vous trouverez des Sceaux Électro principalement en ouvrant des coffres dans la région d’Inazuma. Chaque coffre ouvert vous rapportera alors des Sceaux que vous pourrez ensuite échanger à l’arbre, plutôt qu’à la boutique de souvenirs comme dans les autres régions. Ouvrez donc l’oeil et ne laissez passer aucun coffre !

Pour ne rien manquer des nouveautés de la mise à jour 2.0 de Genshin Impact, vous pouvez consulter tous nos guides liés à Inazuma.