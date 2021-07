En explorant Inazuma dans Genshin Impact, vous avez surement activé tous les points de téléportation afin de vous mouvoir plus efficacement mais l’un d’entre eux semble inateignable et même enfoui sous l’eau. Nous indiquons comme l’atteindre avec ce guide dédié. Vous serez ainsi en mesure de débloquer le dernier téléporteur ainsi que le donjon : Navire aux milles portes.

Comment atteindre le point de téléportation immergé et le Navire aux milles portes ?

Pour pouvoir atteindre ces objectif, il va vous falloir compléter la quête Rituel de purification du cerisier à un certain point. Heureusement, nous avons un guide dédié à celle-ci sur le site.

La partie qui nous intéresse ici est « Purification de la souillure ». Il va en effet passer par les souterrains dont l’entrée se trouve dans la grosse souche d’arbre. Non loin de là où vous avez désactivé la barrière, et juste à côté d’une énigme electro pour dévoiler un coffre, se trouve un trou. Sautez dedans et nagez jusqu’au rebord là où se trouve le portail electro pour avoir assez d’endurance afin d’atteindre les escaliers plus loin. Une fois à destination, ouvrez la porte pour accéder aux souterrains plus facilement depuis la plage mais ne quittez pas l’endroit.

Dirigez-vous vers les escaliers et descendez vers la porte puis ouvrez-là avec le cube de pierre. Avancez en terrassant les machines pour finalement atteindre le point de téléportation qui était sous l’eau.

Si c’est votre première fois, vous devriez apercevoir le boss Matrice mécanique perpétuelle. Si vous avez déjà affronté le boss via la téléportation sans faire les étapes précédentes, vous remarquez que vous pouvez désormais accéder à la zone supérieure. Montez ainsi les escaliers pour atteindre un cube scellé. Résolvez l’énigme en marchant sur toutes les dalles pour passer. Il vous suffit pour cela de courir autour en vous dirigeant ensuite vers le centre.

Dans la salle suivante, vous aurez de nouveau une énigme du même genre. Courez d’abord sur les bords afin de rejoindre la dernière après un petit tour. Activez ensuite la clé pour débloquer le donjon.

Et voilà, vous devriez ainsi avoir débloqué tout la carte d’Inazuma. Retrouvez plus d’astuces pour Genshin Impact et la 2.0 sur notre guide complet ou celles liées à Inazuma.