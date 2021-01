Avec la mise à jour 1.2, Genshin Impact a accueilli une nouvelle zone : Les Monts Dosdragon. S’il ne s’agit pas d’une nouvelle région à l’instar de Mondstadt et Liyue, ce nouvel endroit à la lisière de ces deux régions permet d’explorer de nouvelles terres enneigées. Histoire de tout connaître de cette zone, on vous recense l’ensemble de nos guides parus à cette occasion.

Tout savoir des Monts Dosdragon

Les Monts Dosdragon (Dragonspine) est une nouvelle zone à découvrir au sud de Mondstadt et au Nord-Est de Liyue. Cette zone est accessible depuis la mise à jour 1.2 du mois de décembre 2020 aussi bien en partant de la première ou de la seconde région. Cette zone est introduite avec l’événement Craie & Dragon, qui permet d’approcher le personnage d’Albedo et les secrets de cet endroit.

Qu’est-ce que le Grand Froid ?

Le Grand Froid est une mécanique inédite et uniquement présente dans les Monts Dosdragon. Avec toute cette neige, il fait très froid : vous avez donc une barre supplémentaire en bas de votre écran qui indique votre résistance au froid. Elle augmentera au fil du temps si vous ne vous abritez pas près d’un feu, d’une fée ou d’une stèle qui vous réchauffe. Une fois que la barre est pleine, le personnage que vous utiliserez perdra petit à petit de la vie jusqu’à ce qu’il meurt ou que vous trouvez un point chaud (à raison de 2% par seconde)

Il fait parfois encore plus froid dans certains recoins, ce qui augmente plus vite votre jauge (être dans l’eau ou nager rapidement augmente aussi plus vite). A noter que les compétences Pyro ne vous réchauffe pas (comme la compétence de Xiangling). Egalement, avec ce climat, l’herbe ne brûle pas. Il existe un gadget, déblocable en récompense de l’Arbre Permagelé, qui permet de contrer un moment cet effet.

Points d’intérêts

En plus de multiples coffres, défis et fées à aider, les Mons Dosdragon apportent leur lot de nouveautés. On a de nouvelles énigmes, que l’on vous détaille plus bas, ainsi qu’un nouveau donjon. Voici un peu tout ce que l’on peut retenir de cette zone :

Un Camp d’aventurier est établi près de Dadaupa, à la lisière de Mondstadt, avec plusieurs PNJ de la guilde des aventuriers qui donneront quelques quêtes secondaires

est établi près de Dadaupa, à la lisière de Mondstadt, avec plusieurs PNJ de la guilde des aventuriers qui donneront quelques quêtes secondaires Un Arbre Permagelé sera rapidement découvert et fonctionne de la même manière que les Statuts des Sept : il faudra lui rapporter des agates pourpres pour débloquer des récompenses

sera rapidement découvert et fonctionne de la même manière que les Statuts des Sept : il faudra lui rapporter des agates pourpres pour débloquer des récompenses De nouveaux monstres vous attendent, avec des variantes d’ennemis déjà connus mais sous leur forme cryo

vous attendent, avec des variantes d’ennemis déjà connus mais sous leur forme cryo N’oublions pas de nouvelles recettes, comme la goulash, une arme liée à l’événement Craie & Dragon mais aussi en récompense des stèles à dénicher (guide dispo plus bas), un nouveau donjon avec deux sets d’artefacts (hydro et cryo) ou encore une chambre secrète dans la Grotte Luminétoile

Tout les guides des Monts Dosdragon

Bien sûr, qui dit nouveau coin à explorer, dit nouveaux défis et nouveaux secrets. Vous les avez peut-être déjà aperçus mais nous vous avons proposé divers guides pour tout connaître. Sur cette page, on vous liste donc l’ensemble de nos articles liés aux Monts Dosdragon et vous n’avez qu’à cliquer dessus pour naviguer et tout savoir :

