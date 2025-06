Genshin Impact sort sa mise à jour 5.7 avec le personnage tant attendu de Skirk

L’un des personnages les plus attendus de Genshin Impact

Si la communauté de Genshin Impact attendait cette mise à jour 5.7 avec une grande impatience, c’est surtout pour la sortie du personnage 5 étoiles de Skirk. Après avoir croisé notre route une première fois lors de la grande quête de la région de Fontaine, Skirk est de retour, cette fois-ci en tant que personnage jouable très à part dans le reste du casting dans la mesure où elle possède un style de combat unique, qui lui permet de se démarquer de la centaine d’autres de personnages du jeu.

Skirk est aussi très importante dans la quête principale qui nous fait voyager à travers Teyvat, et cette mise à jour 5.7 nous permettra justement de découvrir une nouvelle quête d’Archon où l’on en apprendra un peu plus sur la situation de notre jumeau. En dehors de cela, de nouveaux événements seront mis en place au fil des six prochaines semaines, et n’oublions pas que le nouveau personnage 4 étoiles Dahlia fait lui aussi son entrée avec cette nouvelle version.

