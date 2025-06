Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 5.7 (Skirk, nouvelle quête d’Archon, teaser Nod-Krai…)

Dainsleif et les jumeaux au centre d’une nouvelle quête

Cette mise à jour 5.7 de Genshin Impact nous permettra donc de poursuivre la quête d’Archon, surtout celle des jumeaux. Une nouvelle guerre contre l’Abysse semble se préparer à Natlan, et Dainsleif nous viendra en aide en plus de la mobilisation de l’Archon Pyro et ses alliés.

Cela devrait nous donner quelques indices sur ce que fait le deuxième jumeau, tandis que cette quête nous montrera Dainsleif pour la première fois en action. Naturellement, il sera impossible de le contrôler, mais vous le verrez agir à vos côtés lors de certains combats.

Les bannières de la version 5.7

Le personnage le plus important de cette mise à jour sera donc Skirk, de type Cryo (même si elle n’a pas de Vision) et maniant une épée à une main. Skirk promet d’être un personnage à part entière puisqu’elle n’utilise pas d’énergie élémentaire. Elle pourra entrer dans un mode de combat spécial où elle maniera des épées avec un moveset différent. Elle fonctionnera surtout avec d’autres personnages Cryo, mais aussi Hydro pour booster ses dégâts et ceux de l’équipe.

Dahlia sera quant à lui un personnage Hydro 4 étoiles avec une épée à une main, qui sera capable de générer un bouclier Hydro, tout en boostant la résistance à l’interruption et la vitesse d’attaque. Il pourra aussi invoquer une zone d’eau qui infliger des dégâts aux ennemis, sauf si c’est un personnage de votre équipe qui va vers cette plateforme. Cela le propulsera en l’air.

La première bannière de la mise à jour nous proposera donc d’invoquer Skirk ainsi que Shenhe, tandis que Dahlia sera présent en focus 4 étoiles. Pour la deuxième bannière, on assistera au retour de Mavuika, ainsi qu’à celui d’Émilie.

Les événements de la version 5.7

Le premier événement nous renverra à Sumeru et prendra la forme d’un récit avec plusieurs choix à prendre (pensez aux Livres dont vous être le héros), entrecoupé par des combats de créatures façon jeu de plateau. On y trouvera aussi un mini-jeu avec des labyrinthes dans lesquels l’on devra guider Paimon dans des puzzles. Remporter certains défis de cet événement vous permettra de débloquer un exemplaire du personnage de Sethos.

Un autre événement vous demandera de prendre le contrôle d’un canon afin de protéger votre camp des vagues ennemies qui arriveront au fur et à mesure. Pour celles et ceux qui préfèrent le multijoueur, un événement de combat vous demandera de choisir le bon personnage pour remplir certains défis en équipe. Chaque tour vous demandera d’accomplir certains challenges et il faudra s’atteler à vite les remplir où à aider les autres à les terminer.

Un nouveau mode de jeu permanent fera aussi son entrée dans la version 5.7. Après chaque mise à jour du jeu, les défis seront réinitialisés, et donneront accès à des artéfacts en plus des primo-gemmes. Ici, on y affrontera trois boss redoutables. Cela donnera aussi accès à un objet qui permettra de relancer les statistiques d’un artéfact, tout en sélectionnant les statistiques qui nous conviennent le mieux (enfin).

L’habituel événement doublant les récompenses des donjons sera de retour, au même titre que le mode qui donne accès à des petites quêtes centrées sur certains personnages. Ici, on croisera Neuvilette, Dori ou encore Thomas.

Parmi les optimisations à attendre, la version mobile verra son poids total être allégé en vous donnant l’opportunité de supprimer des données du jeu que vous n’utilisez plus, comme des quêtes terminées.

Premier teaser pour Nod-Krai

Vous le savez peut-être, mais la version 6.0 ne nous emmènera pas directement à Snezhnaya, la dernière région de Teyvat. À la place, on prendra la direction de Nod-Krai, qui est une zone un peu à part dans le monde, pleine de mystères. Et HoYoverse a décidé de nous en donner un aperçu tout en nous montrant quelques-uns des personnages qui vont croiser notre route. Et on en connait quelques-uns, comme Dottore et Varka.

Les codes primo-gemmes

Comme lors de chaque présentation d’une mise à jour, des codes bonus ont été distribués pour récupérer des primo-gemmes et d’autres récompenses, mais ne sont valables que durant quelques heures :

MasterSkirk0618

YourSpaceTime

VoidStar0618

Quand sortira la version 5.7 de Genshin Impact ?

La version 5.7 de Genshin Impact sera disponible dès le 18 juin prochain, tôt dans la matinée. Dès la mise en place de cette mise à jour, vous recevrez des primo-gemmes en guise de compensation pour la maintenance.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.