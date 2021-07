Avec l’arrivée de la mise à jour 2.0, Genshin Impact a apporté de nombreuses choses à faire et à découvrir. Il faut dire qu’Inazuma est vaste et renferme de petits secrets… mais aussi de récompenses ! Plusieurs coffres luxueux sont cachés un peu partout et si certains peuvent être devinés grâce à des énigmes, d’autres sont un peu plus fourbes à dénicher. C’est le cas de celui de l’ile du donjon de la Cour Violette, où il y a des jarres à casser. Mais à quoi servent-elles ?

A quoi servent les jarres sur l’île Cour Violette ?

En allant découvrir le nouveau donjon de la Cour Violette, située sur une petite île XXX, vous avez peut-être remarqué qu’il y avait pas mal de jarres situées un peu partout. Vous savez, ces pots qui peuvent être facilement détruits. Sauf qu’ici, il y en a beaucoup, ce qui met la puce à l’oreille.

Effectivement, une fois que vous les aurez tous détruits, cela vous permettra de récolter diverses récompenses. Pour cela, rien de bien compliqué, il vous suffit de faire le tour de l’île et de trouver toutes les jarres. Un simple coup d’estoc ou une flèche et ces dernières sont fendues. Quelques-unes renferment tout de même des artefacts 1 ou 2 étoiles, histoire de vous faire les poches.

Où se trouvent toutes les jarres à détruire ?

Vous indiquer l’ensemble des emplacements prendrait un peu de temps mais rassurez-vous, en faisant le tour de l’île, vous les dénicherez assez facilement. Vous en avez par exemple plusieurs qui sont sur le point d’eau (image 2) avec une qu’il faudra atteindre à l’aide d’une flèche. D’autres seront un peu plus en hauteur ou dans des alcôves.

Vérifiez également les renfoncements au niveau des rochers pour ne pas en manquer mais aussi sur la plage où il en aura plusieurs. Certaines sont regroupées, et avec l’ensemble des captures d’écran que l’on vous propose, vous devriez en avoir fait le tour.

Tuer l’ennemi et récupérer le coffre précieux

Une fois que toutes les jarres seront détruites, un ennemi va apparaître à l’endroit où il y a un peu d’eau. Un bon indicateur pour vous dire que vous avez trouvé l’ensemble des pots à casser. Il vous suffira ensuite de le battre (ce qui est relativement simple) et un coffre luxueux apparaîtra juste à côté, sur la petite butée, vous octroyant 10 primo-gemmes et d’autres récompenses habituelles.

Si vous souhaitez tout connaître de cette version 2.0, on vous invite à consulter notre guide d’Inazuma qui regorge d’astuces, comme l’emplacement de tous les Electroculus. Vous pouvez aussi vous joindre à nous sur notre Discord officiel.