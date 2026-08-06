Grand Theft Auto VI nous offrira un « large aperçu » le 27 août… sur Netflix

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On ne peut pas dire le contraire, Rockstar n’a jamais vraiment eu besoin de quelqu’un pour faire la promotion de ses productions maison. Personne ne s’attendait donc à voir apparaître un partenariat étonnant avec le géant du streaming Netflix, qui vient d’annoncer la diffusion dans quelques semaines d’un nouvel aperçu de GTA VI sur ses canaux mondiaux, même si tout cela reste encore bien mystérieux.

Grand theft auto VI
Grand Theft Auto VI fera son beau sur Netflix // Source : ActuGaming

Celle-là, je l’avais pas dans mon bingo

Nouveau trailer ? Premier gameplay ? Nul ne sait exactement à l’heure actuelle ce qui nous attend sur Netflix le 27 août, même si on penche fortement pour le premier aperçu de gameplay. Il faudra simplement se rendre sur le catalogue du géant américain (ou probablement — absolument — partout sur les réseaux sociaux), puis un peu plus tard sur la chaine YouTube officielle de Rockstar et sur le site officiel du jeu (à 3h du matin), pour en apprendre davantage sur cette prise de parole étonnante. Les seules infos que l’on connaît sont la date, l’heure, un lien nous dirigeant vers une page créée pour l’occasion et un court trailer diffusé sur ses réseaux. On ignore la durée de cet événement numérique.

Une question à se poser survient alors : mais combien Netflix a-t-il dû dépenser pour obtenir cette exclusivité de (seulement) quelques heures ? Dans tous les cas, Grand Theft Auto VI semble donc bel et bien se diriger vers une sortie mondiale le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à le précommander pour en profiter à temps, d’autant plus que le préchargement sera disponible dès le 12 novembre, y compris pour les copies physiques qui seront, on vous le rappelle… sans disque !

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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Grand Theft Auto VI est déjà disponible en promotion chez ces revendeurs, dépêchez-vous !

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