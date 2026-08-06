Grand Theft Auto VI nous offrira un « large aperçu » le 27 août… sur Netflix

Celle-là, je l’avais pas dans mon bingo

Nouveau trailer ? Premier gameplay ? Nul ne sait exactement à l’heure actuelle ce qui nous attend sur Netflix le 27 août, même si on penche fortement pour le premier aperçu de gameplay. Il faudra simplement se rendre sur le catalogue du géant américain (ou probablement — absolument — partout sur les réseaux sociaux), puis un peu plus tard sur la chaine YouTube officielle de Rockstar et sur le site officiel du jeu (à 3h du matin), pour en apprendre davantage sur cette prise de parole étonnante. Les seules infos que l’on connaît sont la date, l’heure, un lien nous dirigeant vers une page créée pour l’occasion et un court trailer diffusé sur ses réseaux. On ignore la durée de cet événement numérique.

Date de la diffusion : Jeudi 27 août 2026

Jeudi 27 août 2026 Heure : 21h heure française sur Netflix ou sur la chaîne YouTube Rockstar Games (dès 3h du matin le 28 août).

Une question à se poser survient alors : mais combien Netflix a-t-il dû dépenser pour obtenir cette exclusivité de (seulement) quelques heures ? Dans tous les cas, Grand Theft Auto VI semble donc bel et bien se diriger vers une sortie mondiale le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à le précommander pour en profiter à temps, d’autant plus que le préchargement sera disponible dès le 12 novembre, y compris pour les copies physiques qui seront, on vous le rappelle… sans disque !