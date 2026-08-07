Serious Sam: Shatterverse viendra mettre un sacré bazar le 31 août

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Serious Sam ne traverse pas les années les plus dorées de son existence. Depuis ses premiers opus, la série de FPS historiquement développé par Croteam a eu du mal à remettre tout le monde d’accord, malgré un univers encore propice à livrer des expériences fun. Avec Serious Sam: Shatterverse et Behaviour au développement, Devolver espère lui donner un coup de frais, et alors qu’il a été annoncé il y a quelques mois, ce nouvel opus débarquera juste avant la rentrée de septembre.

Serious Sam: Shatterverse // Source : Devolver Digital

Les Sam s’agacent

Ce qui donne envie de donner sa chance à ce Serious Sam: Shatterverse, c’est déjà sa composante roguelite et coop, mais aussi cette manière d’assumer le foutoir total en s’amusant avec les histoires de multiverse. Le trailer du jour, venu nous donner la date de sortie du jeu, insiste d’ailleurs sur cette particularité.

Dans un trailer de gameplay riche en action et en instruments de destruction, on nous présente de nouveau les différents Sam issus de cinq dimensions, venus s’unir pour renverser Uber Mental et ses lieutenants.

Retro Sam et ses clones holographiques, Orphan Sam et ses « portails rasoirs », Broken Sam et son invocation de rayons catalyseurs, Alien Sam, doté de quatre bras pouvant tenir chacun un flingue et Cartoon Sam, accompagné de son canon, chaque personnage possède sa propre compétence ultime.

Mais comme on vous l’a dit, la principale information de cette vidéo, c’est la date sortie de Serious Sam: Shatterverse désormais fixée au 31 août sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Serious Sam: Shatterverse
Serious Sam: Shatterverse
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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