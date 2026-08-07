Serious Sam: Shatterverse viendra mettre un sacré bazar le 31 août

Les Sam s’agacent

Ce qui donne envie de donner sa chance à ce Serious Sam: Shatterverse, c’est déjà sa composante roguelite et coop, mais aussi cette manière d’assumer le foutoir total en s’amusant avec les histoires de multiverse. Le trailer du jour, venu nous donner la date de sortie du jeu, insiste d’ailleurs sur cette particularité.

Dans un trailer de gameplay riche en action et en instruments de destruction, on nous présente de nouveau les différents Sam issus de cinq dimensions, venus s’unir pour renverser Uber Mental et ses lieutenants.

Retro Sam et ses clones holographiques, Orphan Sam et ses « portails rasoirs », Broken Sam et son invocation de rayons catalyseurs, Alien Sam, doté de quatre bras pouvant tenir chacun un flingue et Cartoon Sam, accompagné de son canon, chaque personnage possède sa propre compétence ultime.

Mais comme on vous l’a dit, la principale information de cette vidéo, c’est la date sortie de Serious Sam: Shatterverse désormais fixée au 31 août sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series.