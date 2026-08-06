La Switch 2 fonce vers les 24 millions de consoles vendues, Tomodachi Life : Une vie de rêve dépasse aujourd’hui les 8 millions
Après Sony et Microsoft, au tour de Nintendo de nous partager ses résultats financiers. C’est la fin du premier trimestre, et les chiffres continuent de sourire à la firme kyotoïte avec un nouveau cap qui sera dépassé bientôt pour la Switch 2, si ce n’est pas déjà fait depuis. Des mises à jour de ventes qui concernent aussi, comme d’habitude, les jeux, autant sur la première que sur la deuxième Switch.
Le meilleur démarrage hardware de Nintendo continue
Les résultats financiers de Nintendo du jour concernent le premier trimestre de l’année fiscale 2026-2027 de l’entreprise (du 1ᵉʳ avril au 30 juin). Dans cette période, la Switch 2 a écoulé 3,82 millions d’exemplaires, portant son total à 23,68 millions au 30 juin. Inutile de préciser que les 25 millions sont imminents, et que le statut de meilleur démarrage console de Nintendo est toujours en vigueur.
Aussi, pour cette année fiscale, Nintendo prévoit de vendre 16,5 millions Switch 2. Plus que 12,68 millions pour atteindre l’objectif, donc, ce qui est parfaitement jouable. La Switch 1 enregistre quant à elle tranquillement 770 000 exemplaires de plus, amenant le total à 155.92 millions.
Quant au top des jeux first party Switch 2, voici où nous en sommes :
- Mario Kart World : 15.39 millions
- Donkey Kong Bananza : 4.77 millions
- Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition : 3.99 millions
- Pokemon Pokopia : 3.68 millions
- Kirby Air Riders : 1.90 millions
- Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition : 1.15 millions
Le top des jeux Switch 1, quant à lui, ne bouge quasiment pas d’un poil et donc on retrouve Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate et les autres gros hits dans le même ordre que lors du précédent bilan trimestriel, avec quelques dizaines de milliers de ventes supplémentaires pour chaque. Pokémon Pokopia s’élève à 3,68 millions tandis que Tomodachi Life : Une vie de rêve totalise plus de 8 millions d’unités vendues au 5 août.
Enfin, au global, 10,78 millions de jeux ont été vendus sur Switch 2, tandis que 33,81 millions de jeux Switch 1 se sont rajoutés au total. L’une mène les ventes hardware et grossit son parc à vue d’œil, l’autre capitalise à fond sur le sien pour booster le software : c’est une complémentarité très juteuse pour Nintendo. L’entreprise précise aussi que jouer aux jeux Switch 1 avec une console Switch 2 est une pratique menée par « beaucoup de joueurs ».