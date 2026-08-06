La Switch 2 fonce vers les 24 millions de consoles vendues, Tomodachi Life : Une vie de rêve dépasse aujourd’hui les 8 millions

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Après Sony et Microsoft, au tour de Nintendo de nous partager ses résultats financiers. C’est la fin du premier trimestre, et les chiffres continuent de sourire à la firme kyotoïte avec un nouveau cap qui sera dépassé bientôt pour la Switch 2, si ce n’est pas déjà fait depuis. Des mises à jour de ventes qui concernent aussi, comme d’habitude, les jeux, autant sur la première que sur la deuxième Switch.

Tomodachi Life : Une vie de rêve // Source : Nintendo

Le meilleur démarrage hardware de Nintendo continue

Les résultats financiers de Nintendo du jour concernent le premier trimestre de l’année fiscale 2026-2027 de l’entreprise (du 1ᵉʳ avril au 30 juin). Dans cette période, la Switch 2 a écoulé 3,82 millions d’exemplaires, portant son total à 23,68 millions au 30 juin. Inutile de préciser que les 25 millions sont imminents, et que le statut de meilleur démarrage console de Nintendo est toujours en vigueur.

Aussi, pour cette année fiscale, Nintendo prévoit de vendre 16,5 millions Switch 2. Plus que 12,68 millions pour atteindre l’objectif, donc, ce qui est parfaitement jouable. La Switch 1 enregistre quant à elle tranquillement 770 000 exemplaires de plus, amenant le total à 155.92 millions.

Quant au top des jeux first party Switch 2, voici où nous en sommes :

  1. Mario Kart World : 15.39 millions
  2. Donkey Kong Bananza : 4.77 millions
  3. Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition : 3.99 millions
  4. Pokemon Pokopia : 3.68 millions
  5. Kirby Air Riders : 1.90 millions
  6. Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition : 1.15 millions

Le top des jeux Switch 1, quant à lui, ne bouge quasiment pas d’un poil et donc on retrouve Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate et les autres gros hits dans le même ordre que lors du précédent bilan trimestriel, avec quelques dizaines de milliers de ventes supplémentaires pour chaque. Pokémon Pokopia s’élève à 3,68 millions tandis que Tomodachi Life : Une vie de rêve totalise plus de 8 millions d’unités vendues au 5 août.

Enfin, au global, 10,78 millions de jeux ont été vendus sur Switch 2, tandis que 33,81 millions de jeux Switch 1 se sont rajoutés au total. L’une mène les ventes hardware et grossit son parc à vue d’œil, l’autre capitalise à fond sur le sien pour booster le software : c’est une complémentarité très juteuse pour Nintendo. L’entreprise précise aussi que jouer aux jeux Switch 1 avec une console Switch 2 est une pratique menée par « beaucoup de joueurs ».

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Jaquette de Tomodachi Life : Une vie de rêve
Tomodachi Life : Une vie de rêve
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Date de sortie : 16/04/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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