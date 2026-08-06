Sony commence à afficher un message concernant l’arrêt des jeux physiques sur le carton des PlayStation 5

Sony prépare le grand public

Par une photo prise par un anonyme et partagée sur les réseaux sociaux par le compte Behind The Games, Sony semble avoir préparé les prochaines fournées de consoles PS5 avec une indication rappelant le futur arrêt de la production de disques pour ses consoles. Un encadré qu’on imagine (et espère) placé sur la partie avant du carton d’emballage. Le message indiqué est le suivant :

« AVIS IMPORTANT. À partir de janvier 2028, les nouveaux jeux sortis sur PlayStation seront disponibles à l’achat sur le PlayStation Store et chez les revendeurs uniquement au format numérique. Les disques pour les jeux sortis avant le 2028 janvier (sic) peuvent toujours être lus sur cette console. »

⚠️ Ya están empezando a llegar remesas de consolas PS5 a las tiendas con este mensaje en la caja: AVISO IMPORTANTE: A partir de enero de 2028, los nuevos lanzamientos de juegos para PlayStation estarán disponibles para su compra en PlayStation Store y a través de minoristas… pic.twitter.com/E7dpJSnFb2 — Behind the Games (@BehindTGames) August 5, 2026

Une telle mention, en plus de continuer à doucher les espoirs d’un revirement, appuie au contraire la communication autour de cet arrêt des jeux physiques. Car si les personnes à l’affût de la moindre news sur la question ou juste régulièrement informées de l’actualité sont au courant de ce qu’il se passe, il faut surtout préparer monsieur et madame tout le monde à ce changement. Et on pense d’avance aux vendeurs et vendeuses sur le terrain, celui-ci ne se fera pas sans heurts.

Avant de voir de nos propres yeux cette mention, notez qu’elle est déjà visible (et traduite correctement) chez des revendeurs en ligne sur des cartons de lecteurs de disque détachables PlayStation, donc, effectivement, il ne devrait pas trop tarder avant qu’on la remarque aussi sur des cartons de PS5, y compris en magasin.