Phantom Blade Zero donne rendez-vous le 12 août pour un nouveau trailer ainsi que le lancement des précommandes

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Il est attendu en raison de la promesse faite d’un gameplay spectaculaire, Phantom Blade Zero est encore à plus de deux mois de sa sortie. Pour que nous puissions patienter, S-GAME nous avait assuré une présence marketing du jeu pour cet été. Et d’après un teaser fraîchement diffusé, de nouvelles images seront diffusées la semaine prochaine, au même titre que le lancement des précommandes.

Phantom Blade Zero // Source : S-GAME

Et le State of Play devrait suivre

Depuis son annonce, en 2023, Phantom Blade Zero nous a ponctuellement servi des trailers, toujours spectaculaires, entendant bien secouer le milieu du jeu d’action chorégraphié. Et à mesure que sa sortie approche l’excitation monte pour les fans du genre. Un court teaser d’une trentaine de secondes se charge, à la fin, de nous donner rendez-vous pour les prochaines images.

Celui-ci nous révèle qu’il n’y aura plus que quelques jours à attendre, puisqu’un nouveau trailer débarquera le 12 août, à 4 heures du matin pour nous, en parallèle du lancement des précommandes sur toutes les plateformes.

Ce ne sera pas tout puisque si l’on se réfère à ce que nous a dit S-GAME au moment du report de la précédente date de sortie, un State of Play consacré à Phantom Blade Zero est également prévu. Et avec une Gamescom du 26 au 30 août, il n’est pas impossible de le voir diffusé avant.

Phantom Blade Zero arrivera le 29 octobre sur PC (via Steam et Epic) et PS5.

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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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