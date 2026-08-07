Phantom Blade Zero donne rendez-vous le 12 août pour un nouveau trailer ainsi que le lancement des précommandes

Et le State of Play devrait suivre

Depuis son annonce, en 2023, Phantom Blade Zero nous a ponctuellement servi des trailers, toujours spectaculaires, entendant bien secouer le milieu du jeu d’action chorégraphié. Et à mesure que sa sortie approche l’excitation monte pour les fans du genre. Un court teaser d’une trentaine de secondes se charge, à la fin, de nous donner rendez-vous pour les prochaines images.

Celui-ci nous révèle qu’il n’y aura plus que quelques jours à attendre, puisqu’un nouveau trailer débarquera le 12 août, à 4 heures du matin pour nous, en parallèle du lancement des précommandes sur toutes les plateformes.

Ce ne sera pas tout puisque si l’on se réfère à ce que nous a dit S-GAME au moment du report de la précédente date de sortie, un State of Play consacré à Phantom Blade Zero est également prévu. Et avec une Gamescom du 26 au 30 août, il n’est pas impossible de le voir diffusé avant.

Phantom Blade Zero arrivera le 29 octobre sur PC (via Steam et Epic) et PS5.