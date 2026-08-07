THQ Nordic Showcase : Le résumé complet des annonces (Road 96, Titan Quest II, DLC REANIMAL…)

Vous retrouverez dans cet article l’intégralité des annonces accompagnées des vidéos diffusées durant la conférence THQ Nordic du 7 août 2026.

Wreckfest 2

Date : Actuellement en accès anticipé

: Actuellement en accès anticipé Plateforme : PC (plus tard sur consoles)

Wreckfest 2 vient mettre le dawa avec ses voitures qui se rentrent dedans toutes les cinq secondes. Il nous rappelle le chemin qui a été fait depuis son lancement en accès anticipé, entre les modes de jeu intégrés, les voitures ajoutées, la personnalisation permise et relativement poussée des bolides. À part ça, rien de neuf.

Way of the Hunter 2

Date : 29 septembre 2026

: 29 septembre 2026 Plateformes : PS5 – Xbox Series

Ah la nature, ses beaux paysages, sa faune sauvage… et ses fusils à lunette. Eh oui, dans Way of the Hunter 2, on vit au rythme de la chasse, de jour comme de nuit, à l’image de ce que nous montre le trailer annonçant par ailleurs la date de sortie du jeu. La vidéo nous présente aussi de nouveau quelques features du jeu, dont la présence d’un toutou pour nous aider ou de celles de véritables marques liées à la chasse. Les précommandes sont lancées avec un pack Héritage en guise de bonus.

The Guild – Europa 1410

Date : Septembre 2026

: Septembre 2026 Plateforme : PC

Le jeu de stratégie et de simulation médiéval The Guild – Europa 1410 nous déroule la missive nous invitant à prendre part à son aventure, avec quelques images de gameplay. Prédicateur, forgeron, voleur, aubergiste ou encore alchimiste, le titre d’Ashborne Games nous laissera commencer dans l’un des 11 métiers disponibles dès le départ, au sein de villes européennes comme Kuttenberg, Fribourg ou Graz. À nous ensuite de façonner notre destin à travers plusieurs générations, selon nos stats, nos ressources et nos choix. La sortie est toujours prévue pour septembre.

Call to Arms: Panzer Elite

Date : Actuellement en accès anticipé

: Actuellement en accès anticipé Plateforme : PC

Call to Arms: Panzer Elite nous emmène à bord de son tank pour nous présenter une nouvelle mise à jour avec l’ajout de véhicules et de missions, disponible dès maintenant. On rappelle que le jeu utilise de l’IA générative pour des effets sonores, de la musique, dex voix et de la localisation. Certains visuels y ont également eu recours, qu’ils soient retravaillés par des artistes ou non.

Expeditions: Samurai

Date : 7 août 2026 (accès anticipé)

: 7 août 2026 (accès anticipé) Plateforme : PC

C’est aujourd’hui qu’Expeditions: Samurai débarque en accès anticipé et il nous sort pour l’occasion son trailer de lancement. Rappelons que ce RPG au tour par tour dynamique nous laissera traverser un Japon féodal au bord de la guerre civile, en solo ou avec un partenaire en coop. Les combats tireront profit de nos compétences tactiques afin préparer au mieux nos approches furtives, nos embuscades et autres situations périlleuses, à vivre au milieu d’une histoire remplie d’embranchements découlant de nos choix.

Titan Quest II – Spirit Mastery Update

Date : Actuellement en accès anticipé

: Actuellement en accès anticipé Plateforme : PC

Le RPG de type hach’n’slash Titan Quest II nous parle en détail de deux aspects clés déjà annoncés et évoqués sur la page Steam : la Maîtrise Esprit et le Crafting, avec des images de gameplay pour illustrer la présentation du développeur. Et la bonne nouvelle, c’est que ces deux aspects majeurs du gameplay sont intégrés dès aujourd’hui à l’accès anticipé du jeu. La roadmap n’est d’ailleurs pas terminée avec des boss, des chapitres, des quêtes et bien d’autres contenus à débarquer d’ici la fin de l’année.

Nouveau jeu Road 96

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : Inconnue

Entre deux annonces, le jeu narratif de Digixart, Road 96, nous sort un teaser de quelques secondes avec un dialogue radio entre John et Fanny, accompagné d’un message nous invitant à « reprendre la route ». Tides of Tomorrow étant sorti cet avril, le studio montpelliérain souhaite à présent revenir sur sa licence appréciée. Quand ? Sous quelle forme ? Il est encore trop tôt pour le dire.

The Eternal Life of Goldman

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Le sublime The Eternal Life of Goldman a visiblement un rond de serviette au THQ Nordic Showcase puisque cela fait trois ans de suite que le jeu de plateformes s’avance sur la scène. Que vous dire à part que chaque image du trailer est délicieuse, entrecoupé cette fois de séquences de storyboarding et d’animation faisant honneur à sa direction artistique. Hélas, c’est toujours la mort dans l’âme qu’aucun horizon de sortie ne se précise pour le titre de Weappy Studio.

Des portages Switch

L’éditeur a fait le point sur ces (nombreux) portages Nintendo en cours :

Epic Mickey Rebrushed : Switch 2 (6 octobre)

Sacred 2 Remaster : Switch (11 août)

Bob l’Éponge : Les Titans des Marées : Switch (13 octobre)

Destroy All Humans! 2 Remake : Switch 2 (15 septembre)

Destroy All Humans! 1 Remake : Switch 2 (Disponible dès maintenant)

Gothic Remake

Date : Disponible depuis le 5 juin 2026

: Disponible depuis le 5 juin 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Voici Alkimia Interactive venu laisser un message aux joueurs et joueuses de Gothic Remake. Reinhard Pollice, directeur du studio et réalisateur du jeu, ainsi que son équipe, profitent donc de ce créneau pour remercier le public d’avoir été au rendez-vous et d’avoir réalisé des feedback pour aider à ce que le jeu se peaufine. Et ça ne va pas s’arrêter là puisque le suivi est encore assuré pour les prochains mois. D’autres fonctionnalités vont aussi débarquer, comme le Mode Photo, le support de mods, le mode Marvin ou encore la progression alternative.

Gothic Classic Trilogy

Date : 28 juillet 2026 (Gothic Classic) ; 29 septembre 2026 (Gothic II Complete Classic) ; 24 novembre 2026 (Gothic 3 Classic)

: 28 juillet 2026 (Gothic Classic) ; 29 septembre 2026 (Gothic II Complete Classic) ; 24 novembre 2026 (Gothic 3 Classic) Plateformes : PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One – Switch (Gothic Classic et Gothic II Complete Classic) ; PS5 – Xbox Series – Switch 2 (Gothic 3 Classic)

L’arc Gothic continue en nous rafraîchissant la mémoire au sujet du planning de sortie sur consoles de la trilogie Gothic Classic, accompagné d’images de gameplay pour chaque jeu. Rien de particulier à signaler en plus, si ce n’est qu’il faut bien faire attention aux dates et aux plateformes de chaque jeu, indiquées ci-dessus.

Gothic: A Shadow’s Quest

Et le tunnel Gothic se termine avec une annonce quittant le jeu vidéo pour aller s’aventurer dans l’univers du jeu de plateau. Gothic: A Shadow’s Quest s’annonce en montrant très rapidement à quoi pourrait ressembler le projet une fois déballé sur la table. « Pourrait », car cela dépendra de la campagne de financement, dont le lancement s’effectuera le 30 septembre sur la plateforme Gamefound.

REANIMAL – « Le Prisonnier »

Date : Disponible dès maintenant

: Disponible dès maintenant Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

C’était la promesse avant même la sortie du jeu de Tarsier Studios, REANIMAL a des DLC dans sa besace. Le premier, « Le Prisonnier », se dévoile avec un trailer. La guerre, des flammes, des pièges mortels, pas de doute, il s’agit bien du type d’embrouilles avec lesquelles on a l’habitude de se dépatouiller. Quelques mécaniques de gameplay sont montrées, comme le fait d’éclairer des « ennemis » avec un flash d’appareil photo pour ensuite mieux les frapper au corps-à-corps. « Le Prisonnier » est disponible dès maintenant et est inclus dans le Season Pass de l’édition Deluxe.

Nous touchons à la fin de ce THQ Nordic Showcase 2026, longue d’un peu moins de 30 minutes. Pas de Darksiders 4, ce qui constitue une sacrée déception pour le public, et on le comprend. À part ça, comme il le fait à la fin de chaque showcase, l’éditeur fait le point sur les projets en cours et il compte à présent 29 jeux en développement, dont 12 encore inconnus du public. Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, même si l’on espère une meilleure cuvée.