Un nouveau jeu Road 96 annoncé avec un tout premier teaser dévoilé pendant la conférence THQ Nordic

Suite ou deuxième spin-off ?

Après l’original Tides of Tomorrow, DigixArt retrouve son grand amour. Historiquement tournée vers de la création à forte dimension narrative, le studio montpelliérain a particulièrement percé avec le succès de Road 96, titre mettant en scène des adolescents en fuite d’un pays en dictature. Et visiblement, on devrait explorer de nouveau cette licence si l’on en croit le teaser diffusé durant le THQ Nordic Showcase 2026.

Ce n’est pas la première fois que DigixArt prolonge l’univers de son jeu narratif puisque Road 96: Mile 0, sorti 2 ans après, s’est chargé d’offrir une autre histoire prenant place dans la nation fictive de Petria. Alors ici, parlons-nous d’un vrai nouveau jeu ? D’un autre spin-off ? Est-ce que le studio va explorer une autre direction que le narratif pur ?

Toutes ces questions n’ont pas encore de réponses, et DigixArt invite à se rendre sur son Discord pour faire partie des premières personnes informées de la suite de la licence.