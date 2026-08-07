Le remaster de Quake s’offre un nouveau DLC gratuit intitulé « Dawn of the Machine »

Un Birthday Quake pour les 30 ans

Du nouveau contenu vient donc d’être ajouté sur Quake et, comme à l’occasion de la sortie du remaster en 2021, le studio MachineGames est venu apporter son savoir-faire en aidant id Software afin de sortir « Dawn of the Machine ». Un trailer de lancement accompagne ce joli cadeau célébrant les 30 ans du FPS.

Pris dans une boucle de mort interminable, Ranger, notre héros, comprend qu’il va devoir détruire la Machine des cauchemars pour briser ce cycle infernal. Voilà le décor dans lequel ce DLC se lance. En ce qui concerne son contenu, il proposera 19 cartes inédites avec une nouvelle bande-son, des secrets cachés et une carte de Deathmatch inédite.

Le système de boucle évoqué par le scénario impacte également la progression puisque, à chaque tentative, nous serons plus fort grâce aux améliorations permanentes de santé et de munitions à récupérées ici et là lors des tentatives précédentes. Les runes ramassées ouvriront quant à elles de nouveaux passages.

Nous rencontrerons de nouvelles variantes d’ennemis, dont le Rocket Ogre, le Demo Dog ou encore le Blood Shambler, mais aussi des nouvelles variantes d’armes, comme la Super Hache électrique ou le Canon laser capable de tirer des projectiles rebondissants.

Enfin, le DLC intègrera le Coffre d’id, une galerie remplie d’éléments liés aux coulisses de développement ou à du contenu inutilisé, comme des map jouables. On enregistre aussi de nouveaux succès et un menu codes de triche utilisable en solo, autant pour passer un obstacle que pour se faire plaisir.

Le DLC « Dawn of the Machine » du remaster de Quake est disponible dès maintenant et gratuitement sur PC (via Steam et Microsoft Store) Xbox Series, PS5, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.