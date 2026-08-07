Le remaster de Quake s’offre un nouveau DLC gratuit intitulé « Dawn of the Machine »

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En 2021, un classique absolu du boomer shooter est ressorti sur les plateformes récentes. Quake avait en effet hérité d’une meilleure résolution, d’un éclairage dynamique. Bref, un travail de remaster pour faire (re)découvrir un grand nom du jeu vidéo. Il faut croire que son dernier mot n’avait pas encore été dit vu qu’un DLC inédit et gratuit vient d’être annoncé et immédiatement rendu disponible.

Quake Remastered
Quake // Source : Bethesda Softworks

Un Birthday Quake pour les 30 ans

Du nouveau contenu vient donc d’être ajouté sur Quake et, comme à l’occasion de la sortie du remaster en 2021, le studio MachineGames est venu apporter son savoir-faire en aidant id Software afin de sortir « Dawn of the Machine ». Un trailer de lancement accompagne ce joli cadeau célébrant les 30 ans du FPS.

Pris dans une boucle de mort interminable, Ranger, notre héros, comprend qu’il va devoir détruire la Machine des cauchemars pour briser ce cycle infernal. Voilà le décor dans lequel ce DLC se lance. En ce qui concerne son contenu, il proposera 19 cartes inédites avec une nouvelle bande-son, des secrets cachés et une carte de Deathmatch inédite.

Le système de boucle évoqué par le scénario impacte également la progression puisque, à chaque tentative, nous serons plus fort grâce aux améliorations permanentes de santé et de munitions à récupérées ici et là lors des tentatives précédentes. Les runes ramassées ouvriront quant à elles de nouveaux passages.

Nous rencontrerons de nouvelles variantes d’ennemis, dont le Rocket Ogre, le Demo Dog ou encore le Blood Shambler, mais aussi des nouvelles variantes d’armes, comme la Super Hache électrique ou le Canon laser capable de tirer des projectiles rebondissants.

Enfin, le DLC intègrera le Coffre d’id, une galerie remplie d’éléments liés aux coulisses de développement ou à du contenu inutilisé, comme des map jouables. On enregistre aussi de nouveaux succès et un menu codes de triche utilisable en solo, autant pour passer un obstacle que pour se faire plaisir.

Le DLC « Dawn of the Machine » du remaster de Quake est disponible dès maintenant et gratuitement sur PC (via Steam et Microsoft Store) Xbox Series, PS5, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

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Jaquette de Quake
Quake
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Date de sortie : 22/06/1996

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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