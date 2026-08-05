Pokémon Pokopia : la mise à jour 2.0.0 ajoute Plongée et de nombreuses améliorations de confort

Plongée et la construction sous-marine arrivent gratuitement

La principale nouveauté de cette version 2.0.0 est l’ajout de Plongée, une nouvelle capacité permettant de se déplacer directement sous la surface de l’eau et de ne plus se noyer au bout de quelques secondes. La mise à jour ajoute surtout plusieurs objets très attendu par la communauté, dont le dispositif de stockage qui permet d’avoir accès à un coffre universel que vous pouvez installer dans les différentes régions du jeu. On note aussi l’ajout du coffre-fort qui permet de protéger vos objets sur votre île nouvelle ou bien sur cloud.

Les recettes correspondantes peuvent être achetées après avoir suffisamment amélioré la qualité de l’environnement de la Ville-Nouvelle. Cinq couleurs de cheveux supplémentaires font aussi leur apparition, tout comme le motif Métamorph à gogo et deux nouvelles réactions : « À plat ventre » et « C’est parti ».

La mise à jour introduit de nombreux changements liés au confort de jeu. Il devient notamment possible de déplacer plusieurs objets en une seule fois entre le sac et le coffre de rangement, mais aussi de supprimer directement les éléments déposés dans certaines installations comme les poubelles.

L’évaluation des objets perdus a également été accélérée. Il es désormais possible d’en faire examiner jusqu’à dix simultanément, au lieu de devoir répéter l’opération en martelant la touche A. Les actions de peinture, de récolte du miel et de collecte peuvent elles aussi être répétées plusieurs fois au cours d’une même interaction.

Dernier exemple en matière de QOL : le Pokédex bénéficie d’une amélioration particulièrement utile pour la recherche des créatures. Lorsqu’un Pokémon sélectionné se trouve dans une autre ville, l’option « Retourner chez soi » permet désormais de rejoindre directement la région concernée.

Une nouvelle ville sous-marine à parcourir

Plongée sert parallèlement de porte d’entrée à Fonds-Bulleux, la nouvelle ville sous-marine réservée aux détenteurs du pass d’extension. Ce contenu payant comprend une nouvelle histoire, des Pokémon supplémentaires, des tenues, des meubles, une Île Rêve inédite et des blocs flottants capables de maintenir les constructions à différentes profondeurs.

Pour rejoindre Fonds-Bulleux, il faut posséder le jeu et son pass d’extension, apprendre Plongée puis avoir suffisamment avancé dans la région de Grisemer. Nintendo précise que la seconde partie du pass arrivera à la fin de l’année 2026, tandis que la troisième est prévue pour 2027.

Le Patch Note compte de Pokémon Pokopia version 2.0.0

Si vous souhaitez consulter tous les ajouts et correctifs de cette mise à jour 2.0.0, voici le patch note complet officiel en français :

• Ajout de Plongée, qui permet de se déplacer sous l’eau.

• La spécialité « Construction » permet désormais de construire des maisons sous l’eau.

• Ajout de nouveaux objets comme le dispositif de stockage et le coffre-fort.

– Les recettes peuvent être achetées une fois que la qualité de l’environnement de Ville-Nouvelle a été augmentée.

• Ajout du motif Métamorph à gogo.

– À obtenir en parlant à Maître Queulorior après l’obtention du diplôme.

• Ajout des réactions « À plat ventre » et « C’est parti ».

– À obtenir à Grisemer et sur les Îles Rêves.

• Ajout de cinq couleurs de cheveux : orange, rose pâle, jaune-vert, bleu-vert et marron.

• Ajout d’une fonctionnalité permettant de déplacer plusieurs objets à la fois entre le coffre de rangement et le sac.

• Ajout d’une fonctionnalité permettant de supprimer les objets placés dans des éléments comme la poubelle.

• Ajout de la possibilité d’ajuster la profondeur avec précision lors du placement de fenêtres, portes et autres éléments similaires.

• Ajout d’une option permettant de ne pas afficher de message de confirmation lors de l’annulation de Vol Magnétik.

• Ajout d’une option permettant de se déplacer alors que la roue des capacités est ouverte.

• Ajout d’un paramètre de réduction de la cinétose pour la caméra.

• Les objets suivants peuvent désormais être peints :

– tabouret élégant, rambarde murale, chaîne, établi, distributeur de boissons, bicyclette, bibliothèque, comptoir de Centre Pokémon, panneau fléché, corde

Les améliorations suivantes ont été apportées :

• Quand l’habitat d’un Pokémon a été détruit, il y retourne s’il est reconstruit dans une certaine zone.

• Les Pokémon qui sont tristes que des meubles aient été supprimés remarquent désormais plus rapidement que ces meubles ont été remplacés.

• Les Pokémon vous ayant appris une réaction répondent désormais avec celle-ci lorsque vous l’utilisez.

• Si un Pokémon que vous cherchez dans le Pokédex se trouve dans une autre ville, vous pouvez désormais vous y rendre à l’aide de l’option « Retourner chez soi ».

• La taille des indicateurs de conversation ordinaires a été réduite afin que les conversations spéciales avec les Pokémon et les demandes adressées à Métamorph soient plus visibles.

• Il est désormais possible d’évaluer jusqu’à 10 objets perdus à la fois.

• Il est désormais possible de peindre, de récolter du miel et de collecter plusieurs fois en une seule interaction.

• Lors de la fabrication, les matériaux se trouvant dans le coffre de rangement situé à côté de l’établi sont consommés avant ceux qui se trouvent dans le sac.

• Le maximum de générateurs d’énergie (pyrogénérateurs exclus) pouvant être placés est passé de 64 à 128.

• La quantité de photos différentes pouvant être affichées dans une ville est passée de 10 à 40.

• Lorsque Métamorph aspire du liquide, une brève pression du bouton de déplacement lui permet de garder du liquide dans sa bouche sans le faire disparaître de l’environnement.

• Lorsque de l’eau est versée quelque part, elle est désormais automatiquement au même niveau que l’eau à proximité.

• Maître Queulorior peut désormais apprendre des motifs à partir des photos de référence.

• Lors de la peinture aux ballons, la visibilité de l’objet cible a été améliorée.

• Sur les Îles Rêves, il est désormais possible de trouver davantage de trésors avec le Cherch’Objet.

• Vos compagnons Pokémon peuvent désormais vous suivre lorsque vous vous déplacez avec Surf, Vol Plané, Roulade ou Vol Magnétik.

• Il est désormais possible d’aspirer des objets et d’ouvrir le sac pendant l’utilisation de Roulade.

• Roulade peut désormais détruire certains éléments naturels comme les grosses roches.

• Il est désormais possible d’activer Surf sur terre en appuyant sur le bouton correspondant tout en maintenant le bouton de verrouillage de l’orientation.

• Les conditions d’activation de Surf et Cascade ont été améliorées afin que ces actions soient plus fluides.

• Il est désormais possible d’utiliser Feuillage sur de la terre fertile pour la convertir en sol normal.

• Il est désormais possible d’utiliser Force sous l’eau.

• L’onglet « Ensemble » a été ajouté au Pokédex et à l’Habitadex.

• Il est désormais indiqué plus clairement que les bâtiments peuvent être rénovés même lorsque des objets comme le drapeau de Métamorph sont placés sur leurs toits ou murs.

• Pendant la construction, les Pokémon n’ayant pas le rôle « Construction » pour le projet peuvent désormais aider en cuisinant.

• Les trésors de Flotîles-Millefeux n’apparaissent plus lorsque le Cherch’Objet est utilisé à des endroits où ils tomberaient si le terrain était détruit.

• Lors de l’utilisation de l’imprimante 3D, les messages indiquant qu’il n’y a pas suffisamment de matériaux pour copier des objets ont été améliorés.

• Il est désormais possible de placer des objets sur les plantes carrées.

• Il est désormais possible d’annuler le cache-cache en milieu de partie.

• Lors du lancement du jeu, les notifications concernant les événements s’affichent désormais à des moments spécifiques de la journée.

• Certains éléments de toit bloquent désormais l’eau.

• Le rendement de la fabrication de corniches de toit courbées est passé à 10.

• Il est désormais possible de déclencher Glas Tempête et Glas Transparent avec des détecteurs de mouvements et des interrupteurs.

• Les effets sonores de la chaise de camping et du sac de couchage ont été ajustés.

• Les performances de certains processus de rendu ont été améliorées.

Les problèmes suivants ont été résolus :

• Lorsque vous parlez à un Pokémon dont la mission actuelle est de construire des bâtiments, il est possible que les options comme « Viens avec moi ! » n’apparaissent pas.

• Suicune et Gromago sont parfois incapables de se déplacer sur l’eau.

• Il peut arriver que les Pokémon tombent dans l’océan ou chutent des falaises lorsqu’ils sortent de leurs habitats.

• Il peut arriver que les Pokémon ne retournent pas à leurs habitats alors que vous avez utilisé du miel.

• Parfois, les Pokémon peuvent vous gronder ou vous avertir lorsque vous utilisez Vol Magnétik.

• Les Pokémon n’aimant pas l’eau sont parfois incapables de se déplacer sur les lentilles d’eau et les fleurs de lentille d’eau qui sont à la surface de l’eau.

• Les demandes des Pokémon peuvent parfois porter sur des objets que le demandeur n’aime pas.

• Lors du traitement des baies dans la boîte commune, il peut arriver que la peinture ne soit pas produite correctement.

• La note du tapis musical (do aigu) ne se déclenche pas tout à fait au bon moment.

• Grâce à des manœuvres spécifiques, certains meubles peuvent être peints sur des parties dont la couleur ne devrait pas pouvoir être modifiée.

• La quantité de peinture utilisée est plus importante que prévu avec certains objets.

• La couleur de la partie lumineuse d’un spot lumineux n’est pas toujours modifiée correctement.

• Dans certaines conditions, il est possible de placer plus d’une marmite de fête dans une ville.

• Certains objets disparaissent parfois de façon anormale lorsqu’ils sont observés de loin.

• Les effets visuels de certains objets disparaissent lorsqu’ils sont observés à travers du verre.

• Dans certaines conditions, en multijoueur, il peut être impossible de terminer ou d’annuler la construction.

• Dans certaines conditions, il n’est pas toujours évident de savoir pourquoi certaines actions, comme la construction ou le déplacement, ne peuvent pas être réalisées.

• Sur les Îles-Nuages, il est possible que les joueurs n’étant pas administrateurs aient la capacité de placer un kit de construction.

• Dans certaines conditions, il est possible qu’un kit de construction soit impossible à récupérer lors de la rénovation d’une maison.

• Dans certaines conditions, il est possible que la grande maison sable soit réinitialisée.

• Lors de l’utilisation d’Éclate-Roc pendant une chute, il est possible que la position ou l’altitude de Métamorph soit considérablement décalée.

• Dans la quête « Un chemin plus praticable » à Terrassec, il est possible que Ramoloss arrête d’avancer à mi-chemin.

• Dans la quête « Suivez Cheffelina ! » à Flotîles-Millefeux, certaines actions peuvent bloquer la progression.

• Dans la quête « Direction un autre Centre Pokémon ! » à Flotîles-Millefeux, la recherche de Cheffelina dans le Pokédex peut mener à une ville où se trouve l’habitat du Pokémon mais pas le Pokémon lui-même.

• Il peut arriver que le chargement ne prenne pas fin lors du retour d’une Île Rêve.

• Le retour d’une Île Rêve peut renvoyer le joueur à Ville-Nouvelle au lieu de la destination correcte.

• Dans certaines conditions, à la fin d’une session en ligne, le joueur peut être transporté sur une Île Rêve.

• À l’écran de chargement d’une Île-Nuage, le genre du joueur peut être incorrect dans certaines langues.

• Nous avons procédé à d’autres ajustements et corrigé un certain nombre de bugs afin d’améliorer l’expérience de jeu.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Pokémon Pokopia.