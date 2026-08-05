Beast of Reincarnation veut rapidement corriger quelques soucis avec un premier patch à paraître bientôt

Les myopes disent merci

En 2026, un jeu en dessous des 80 Metacritic est régulièrement considéré à tort comme un jeu dispensable, alors que, très souvent, ce n’est pas si vrai. Beast of Reincarnation, sans être le GOTY, offre visiblement une expérience d’action-RPG correcte. Simplement, les défauts ne manquent pas non plus et même s’ils concernent notamment l’optimisation, à plus forte raison sur PC, d’autres champs d’amélioration rapide ont été identifiés.

Game Freak a donc prévu de proposer des correctifs et l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Cela concernera les problèmes de caméra, le rythme de l’histoire principale, le changement du mode d’affichage par défaut en le basculant sur Performances, et d’autres bugs.

Aussi, beaucoup ont été pénalisés par une taille de texte minuscule, sans possibilité de l’augmenter. Heureusement, ceci devrait également se régler dans le cadre de ce patch, qui devrait débarquer sous une semaine. Notez qu’il s’agit de la première MAJ d’une série d’ores et déjà prévue par le studio, visiblement attentive au feedback de la communauté.

Beast of Reincarnation est désormais sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et actuellement disponible via le Game Pass.