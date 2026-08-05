Beast of Reincarnation veut rapidement corriger quelques soucis avec un premier patch à paraître bientôt

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Le projet action-RPG de Game Freak, Beast of Reincarnation, est sorti ce 4 août sur PC et consoles. Si les avis de la presse évoquent globalement un jeu d’une qualité certaine, elle est quasi unanime vis-à-vis des défauts relevés, parfois particulièrement handicapants. L’équipe de développement ne veut donc pas tarder à régler en priorité ce qui peut rapidement l’être, c’est pourquoi un premier patch devrait arriver dans les prochains jours.

Beast of Reincarnation // Source : Game Freak

Les myopes disent merci

En 2026, un jeu en dessous des 80 Metacritic est régulièrement considéré à tort comme un jeu dispensable, alors que, très souvent, ce n’est pas si vrai. Beast of Reincarnation, sans être le GOTY, offre visiblement une expérience d’action-RPG correcte. Simplement, les défauts ne manquent pas non plus et même s’ils concernent notamment l’optimisation, à plus forte raison sur PC, d’autres champs d’amélioration rapide ont été identifiés.

Game Freak a donc prévu de proposer des correctifs et l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Cela concernera les problèmes de caméra, le rythme de l’histoire principale, le changement du mode d’affichage par défaut en le basculant sur Performances, et d’autres bugs.

Aussi, beaucoup ont été pénalisés par une taille de texte minuscule, sans possibilité de l’augmenter. Heureusement, ceci devrait également se régler dans le cadre de ce patch, qui devrait débarquer sous une semaine. Notez qu’il s’agit de la première MAJ d’une série d’ores et déjà prévue par le studio, visiblement attentive au feedback de la communauté.

Beast of Reincarnation est désormais sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et actuellement disponible via le Game Pass.

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Jaquette de Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
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Date de sortie : 04/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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