Beaten Path viendra proposer une expérience de tactical-RPG inspiré de FF Tactics et Fire Emblem

Un RPG indé prévu pour 2027

S’inspirer des plus grands n’est jamais une mauvaise idée lorsqu’il est question de développer une œuvre artistique. Beaten Path, développé par le petit studio californien Peacebreak Studio, a en effet été influencé par des références du RPG tactique, tout en proposant ses ingrédients plus modernes. Son trailer d’annonce nous fait faire le tour des features du jeu et de son monde coloré.

Beaten Path nous plonge dans un monde « gouverné par des dieux déchus et des machines ancestrales », aux environnements variés notamment mis en valeur par une météo changeante. Le titre mise sur une forte composante narrative avec un soin tout particulier sur le scénario, la portée de nos choix et le développement de ses personnages.

L’héroïne principale se nomme d’ailleurs Panna, et croisera plus d’une vingtaine de personnages recrutables pour l’aider dans sa quête visant à faire la lumière sur un passé oublié. Le jeu assure un doublage vocal intégral pour nous immerger encore davantage dans sa narration.

Le gameplay occupe évidemment une part importante, et les affrontements s’effectueront au tour par tour sur des arènes décomposées en grille, façon Final Fantasy Tactics et Fire Emblem. On disposera de plusieurs classes pour personnaliser nos combattants, avec un système de double classe permettant des centaines de combinaisons.

Face à tout ce que propose Beaten Path, l’élément qui nous accroche, et c’est un détail, est très certainement les séquences de voyage sur la mappemonde, prenant la forme d’un diorama sur lequel une version chibi de Panna se déplace. Une différence visuelle claire avec le rendu des personnages façon animé lors de l’exploration des villes ou à l’occasion des combats, prenant tous place dans des environnements en 3D.

Beaten Path débarquera en 2027 sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series et Switch.