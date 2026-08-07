The Legend of Zelda : Le film enrichit son casting, avec notamment la présence de Sam Neill

Quatre acteurs et actrices désormais connus

Tout est encore très confidentiel au sujet du film The Legend of Zelda de Sony Pictures. Quelques images ont été montrés, et on a uniquement enregistré la présence de Bo Bragason en tant que Zelda et celle de Benjamin Evan Ainsworth dans la peau de Link. Et soudainement, cette semaine, Deadline semble en mesure de nous confirmer l’arrivée de quatre acteurs et actrices de plus.

Dans un premier temps, site américain nous apprend que Uli Latukefu sera celui qui incarnera Ganondorf, l’antagoniste emblématique de la licence. L’acteur australien aurait même signé un contrat pour plusieurs films. Rien de très étonnant puisqu’on imagine facilement Nintendo et Sony vouloir développer au maximum une saga aussi populaire sur console.

Ensuite, c’est un trio qui vient se confirmer : Sam Neill, Dichen Lachman et Yvonne Strahovski. Seul le rôle de Dichen Lachman est connu, et l’actrice de Severance incarnera Impa, garde du corps et conseillère de la princesse Zelda.

Pour les deux autres, leur rôle est encore à confirmer. Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agira de l’une des dernières apparitions à l’écran de Sam Neill. On rappelle que l’acteur culte de In the Mouth of Madness, Jurassic Park ou encore Event Horizon nous a en effet quitté le 13 juillet à l’âge de 78 ans. Qui sait, un rôle en tant que roi d’Hyrule ferait chaud au cœur.

Le tournage du film The Legend of Zelda a été bouclé en avril et la sortie en salles est attendue pour le 7 mai 2027.