The Legend of Zelda : Le film enrichit son casting, avec notamment la présence de Sam Neill

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Les adaptations cinématographiques de licences fortes du jeu vidéo ont des choses à nous dire cette semaine. Des informations sur les personnages Thrud et Atreus de la série God of War sont sorties quelques jours plus tôt, tout comme pour Kratos, et là, c’est au tour du film The Legend of Zelda de voir son casting se dessiner. Et parmi les derniers rôles confirmés, celui d’une personnalité particulièrement appréciée du grand écran.

Le film The Legend of Zelda // Source : Nintendo/Sony Pictures

Quatre acteurs et actrices désormais connus

Tout est encore très confidentiel au sujet du film The Legend of Zelda de Sony Pictures. Quelques images ont été montrés, et on a uniquement enregistré la présence de Bo Bragason en tant que Zelda et celle de Benjamin Evan Ainsworth dans la peau de Link. Et soudainement, cette semaine, Deadline semble en mesure de nous confirmer l’arrivée de quatre acteurs et actrices de plus.

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Uli Latukefu // Source : Getty Images

Dans un premier temps, site américain nous apprend que Uli Latukefu sera celui qui incarnera Ganondorf, l’antagoniste emblématique de la licence. L’acteur australien aurait même signé un contrat pour plusieurs films. Rien de très étonnant puisqu’on imagine facilement Nintendo et Sony vouloir développer au maximum une saga aussi populaire sur console.

Ensuite, c’est un trio qui vient se confirmer : Sam Neill, Dichen Lachman et Yvonne Strahovski. Seul le rôle de Dichen Lachman est connu, et l’actrice de Severance incarnera Impa, garde du corps et conseillère de la princesse Zelda.

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Sam Neill, Dichen Lachman et Yvonne Strahovski // Source : Getty Images

Pour les deux autres, leur rôle est encore à confirmer. Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agira de l’une des dernières apparitions à l’écran de Sam Neill. On rappelle que l’acteur culte de In the Mouth of Madness, Jurassic Park ou encore Event Horizon nous a en effet quitté le 13 juillet à l’âge de 78 ans. Qui sait, un rôle en tant que roi d’Hyrule ferait chaud au cœur.

Le tournage du film The Legend of Zelda a été bouclé en avril et la sortie en salles est attendue pour le 7 mai 2027.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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