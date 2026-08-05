Larian célèbre les 3 ans de Baldur’s Gate 3 avec des statistiques disons, surprenantes

Le succès de Baldur’s Gate 3 a été colossal pour un jeu du genre, mais on peut décemment dire que c’est mérité tant le titre a su séduire et collectionner les récompenses. S’il est visiblement hors de question de voir arriver une extension, un portage Nintendo Switch 2 ou un Baldur’s Gate 4 du côté de chez Larian, pas d’inquiétude.

Un succès fou et une activité toujours bien présente

Source : Larian Studios

Baldur’s Gate 3 est toujours bien vivant, abreuvé de mods par une communauté très active qui travaille d’ailleurs assidûment au développement de campagnes personnalisées à l’aide des outils du jeu. Pour de nombreux joueurs, dont votre serviteur qui place le titre au sommet de son classement personnel, Baldur’s Gate 3 a cet étrange pouvoir d’inciter à revenir encore et encore, à tenter de nouvelles classes, de nouveaux choix et de nouveaux builds, seul ou avec des amis.

On lui souhaite, et c’est bien parti pour, d’avoir la même postérité que ses deux illustres ancêtres, développés du côté de chez BioWare plus de 20 ans avant la sortie du dernier titre en date. En attendant de découvrir les meilleures campagnes personnalisées et d’avoir des nouvelles de Divinity, Larian célèbre les trois ans de son plus grand succès avec de nouvelles statistiques amusantes présentées sous la forme d’infographies.

Baldur’s Gate 3 en statistiques

Tout d’abord, on apprend que les joueurs ont téléchargé plus de 500 millions de mods, bien aidés par l’intégration du gestionnaire au menu du jeu. Quelle que soit la plateforme, plus de 13 000 mods ont été mis en ligne, de quoi ajouter de nouveaux dés, revoir les coiffures ou intégrer tout un tas d’options liées à la qualité de vie. S’il n’a pas encore été officiellement intégré, le mod permettant de jouer à la troisième personne génère actuellement beaucoup de discussions.

It's that time of year again, you naughty number-loving nerds. pic.twitter.com/CMkuxl0xQo — Larian Studios (@larianstudios) August 4, 2026

On ne s’arrête pas là, car on apprend également que les PNJ morts le plus souvent sont Zevlor, Rolan, Isobel, Barcus ou encore la parfaitement innocente barde Alfira. Si on regarde du côté des Sombres Pulsions plus précisément, Isobel prend la tête du classement des macchabées devant Zevlor, Alfira, Wulbren et Popper.

L’arme la plus utilisée n’est autre que l’arc long légendaire Gontr Mael, loin devant le Tueur de géants de Balduran ou encore le Bâton de l’Empereur. Larian le souligne : il y a plus de joueurs non Sombres Pulsions qui ont tué Alfira, ce qui devrait inciter une partie d’entre vous (on sait que vous êtes là) à une forte remise en question, selon nous.

Quoi qu’il en soit, le Sang de Lathandre a été découvert et utilisé en combat 670,4 millions de fois, moins de 1 % des joueurs ont gagné environ 180 000 pièces d’or, 5 % des joueurs ont accumulé 2 000 provisions ou plus avant de prendre un long repos, tandis que moins de 560 joueurs ont effectué plus de 1 400 sauvegardes rapides. Pour finir sur une note étrange et vous laisser découvrir les autres statistiques publiées, sachez que 114 joueurs ont joué dans un ratio d’affichage de 1:1, tandis que 9 008 joueurs ont parcouru le titre en 9:16, c’est-à-dire avec un écran placé à la verticale.