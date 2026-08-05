Larian célèbre les 3 ans de Baldur’s Gate 3 avec des statistiques disons, surprenantes

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Baldur’s Gate 3 vient de célébrer ses trois ans, et autant dire que le succès a été au rendez-vous. Fin 2025, le PDG de Larian Studios, Swen Vincke, confirmait à Bloomberg que le titre avait été vendu, à cette date, à plus de 20 millions d’exemplaires. Pour célébrer ce troisième anniversaire, le studio a dévoilé de nouvelles statistiques amusantes.

Source : Larian Studios

Le succès de Baldur’s Gate 3 a été colossal pour un jeu du genre, mais on peut décemment dire que c’est mérité tant le titre a su séduire et collectionner les récompenses. S’il est visiblement hors de question de voir arriver une extension, un portage Nintendo Switch 2 ou un Baldur’s Gate 4 du côté de chez Larian, pas d’inquiétude.

Un succès fou et une activité toujours bien présente

Baldur gate 3 1
Source : Larian Studios

Baldur’s Gate 3 est toujours bien vivant, abreuvé de mods par une communauté très active qui travaille d’ailleurs assidûment au développement de campagnes personnalisées à l’aide des outils du jeu. Pour de nombreux joueurs, dont votre serviteur qui place le titre au sommet de son classement personnel, Baldur’s Gate 3 a cet étrange pouvoir d’inciter à revenir encore et encore, à tenter de nouvelles classes, de nouveaux choix et de nouveaux builds, seul ou avec des amis.

On lui souhaite, et c’est bien parti pour, d’avoir la même postérité que ses deux illustres ancêtres, développés du côté de chez BioWare plus de 20 ans avant la sortie du dernier titre en date. En attendant de découvrir les meilleures campagnes personnalisées et d’avoir des nouvelles de Divinity, Larian célèbre les trois ans de son plus grand succès avec de nouvelles statistiques amusantes présentées sous la forme d’infographies.

Baldur’s Gate 3 en statistiques

Tout d’abord, on apprend que les joueurs ont téléchargé plus de 500 millions de mods, bien aidés par l’intégration du gestionnaire au menu du jeu. Quelle que soit la plateforme, plus de 13 000 mods ont été mis en ligne, de quoi ajouter de nouveaux dés, revoir les coiffures ou intégrer tout un tas d’options liées à la qualité de vie. S’il n’a pas encore été officiellement intégré, le mod permettant de jouer à la troisième personne génère actuellement beaucoup de discussions.

On ne s’arrête pas là, car on apprend également que les PNJ morts le plus souvent sont Zevlor, Rolan, Isobel, Barcus ou encore la parfaitement innocente barde Alfira. Si on regarde du côté des Sombres Pulsions plus précisément, Isobel prend la tête du classement des macchabées devant Zevlor, Alfira, Wulbren et Popper.

L’arme la plus utilisée n’est autre que l’arc long légendaire Gontr Mael, loin devant le Tueur de géants de Balduran ou encore le Bâton de l’Empereur. Larian le souligne : il y a plus de joueurs non Sombres Pulsions qui ont tué Alfira, ce qui devrait inciter une partie d’entre vous (on sait que vous êtes là) à une forte remise en question, selon nous.

Quoi qu’il en soit, le Sang de Lathandre a été découvert et utilisé en combat 670,4 millions de fois, moins de 1 % des joueurs ont gagné environ 180 000 pièces d’or, 5 % des joueurs ont accumulé 2 000 provisions ou plus avant de prendre un long repos, tandis que moins de 560 joueurs ont effectué plus de 1 400 sauvegardes rapides. Pour finir sur une note étrange et vous laisser découvrir les autres statistiques publiées, sachez que 114 joueurs ont joué dans un ratio d’affichage de 1:1, tandis que 9 008 joueurs ont parcouru le titre en 9:16, c’est-à-dire avec un écran placé à la verticale.

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Jaquette de Baldur's Gate 3
Baldur's Gate 3
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Date de sortie : 03/08/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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