Square Enix dément l’utilisation de l’IA générative pour créer sa couverture de Kingdom Hearts Collection

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

1

Parmi les nouvelles particulièrement notables du Nintendo Direct de juin, et outre de nouvelles images de son quatrième opus tant attendu, Kingdom Hearts Collection s’est annoncé. Une énième compilation, cette fois-ci ultime (jusqu’à la prochaine), dévoilée en même temps que son key art. Ce dernier a laissé pantois, au point même de d’afficher des bizzareries graphiques laissant craindre une utilisation de l’IA générative. Mais Square Enix a tenu à dire qu’il n’en est rien.

Kingdom Hearts Collection // Source : Square Enix

Ouf, ça aurait juste pu être mieux

Chez Square Enix, depuis des décennies, on y cultive quand même une sacrée culture artistique, jusqu’au key art affiché sur la jaquette de leurs jeux. Une règle qui comporte quelques exceptions, et la dernière en date concerne Kingdom Hearts Collection. La compilation reprenant toute la saga principale et les cinématiques de quelques spin-offs a vite fait déchanter les fans à la vue de l’artwork principal.

Ce dernier montrait Sora, Donald, Dingo et Mickey avec en arrière-plan différents décors emblématiques tirés du jeu. Problème, Donald possédait quatre doigts sur sa main droite, et cinq sur la main gauche. Un détail très troublant, et sans doute le plus flagrant, aux côtés de rendus étranges sur les fermetures éclairs, des soucis de proportion et autres incohérences visuelles.

Aussi triste que cela puisse l’être, l’hypothèse voulant que de l’IA générative soit passé par là était loin d’être fantaisiste. Et pourtant, si l’on en croit un Square Enix et sa réponse directement adressée à Gamespot via un représentant des relations publiques, nous avons fait fausse route :

« Nous avons pris connaissance des retours au sujet des visuels de Kingdom Hearts. Ces assets ont été créés par notre équipe de développement sans utilisation d’IA générative, et les problèmes sont dus à une erreur humaine. La qualité est extrêmement importante pour nous, et des éléments actualisés ont été mis en place là où cela s’avérait pertinent. »

En effet, rappelons que ce fameux key art a subi une première correction en corrigeant la main gauche de Donald, en modifiant la disposition des personnages et en délimitant mieux les découpages des différents environnements, afin d’offrir une meilleure lisibilité. Puis, un troisième ajustement a été réalisé pour carrément cacher la main gauche de Donald derrière Sora.

Mais malgré la réaction officielle, toutes les craintes ne sont pas balayées en raison d’éléments douteux toujours présents. Alors si, au bout du compte, de l’IA générative n’a pas été utilisé, on peut dire au pire que le rendu n’est pas à la hauteur de ce que nous a offert la saga et Tetsuya Nomura, y compris sur des compilations passées ou des spin-offs, comme montré au-dessus.

Kingdom Hearts Collection sortira le 8 octobre sur PC (via Microsoft Store), PS5 Xbox Series et Switch 2.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Phantom Blade Zero donne rendez-vous le 12 août pour un nouveau trailer ainsi que le lancement des précommandes

pc ps5
Phantom Blade Zero donne rendez-vous le 12 août pour un nouveau trailer ainsi que le lancement des précommandes

Fading Echo ajoute une version Switch 2 à son planning de sortie sur consoles

pc ps5 xbox series
Fading Echo ajoute une version Switch 2 à son planning de sortie sur consoles

Le remaster de Quake s’offre un nouveau DLC gratuit intitulé « Dawn of the Machine »

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one nintendo 64
Quake Remastered

Ghost Recon: Wildlands renaît dans une mise à jour gratuite avec du contenu inédit et des visuels améliorés

pc ps4 xbox one
Ghost Recon: Wildlands renaît dans une mise à jour gratuite avec du contenu inédit et des visuels améliorés
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Onimusha: Way of the Sword – Nos impressions après deux heures de jeu sur PS5
pc ps5 xbox series switch 2
Onimusha: Way of the Sword – Nos impressions après deux heures de jeu sur PS5
Capcom ne s’inquiète pas de l’abandon du physique et espère que Resident Evil Veronica imitera Requiem pour dynamiser la série
pc ps5 xbox series switch 2
Capcom ne s’inquiète pas de l’abandon du physique et espère que Resident Evil Veronica imitera Requiem pour dynamiser la série
Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous explique comment il compte réimaginer les pièges et énigmes dans une nouvelle vidéo des coulisses de développement
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Fortnite annonce son Chapitre 7 Saison 4 « Système Hacké » prévu pour le 20 août prochain, tandis que Les Simpson ont fait leur retour
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite Chapitre 7 Saison 4
Sony commence à afficher un message concernant l’arrêt des jeux physiques sur le carton des PlayStation 5
Sony commence à afficher un message concernant l’arrêt des jeux physiques sur le carton des PlayStation 5
Grand Theft Auto VI nous offrira un « large aperçu » le 27 août… sur Netflix
ps5 xbox series
Grand theft auto VI
Minecraft arrivera gonflé à bloc le 27 octobre sur Switch 2
pc switch ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360 switch 2
Minecraft
La Switch 2 fonce vers les 24 millions de consoles vendues, Tomodachi Life : Une vie de rêve dépasse aujourd’hui les 8 millions
switch switch 2
La Switch 2 fonce vers les 24 millions de consoles vendues, Tomodachi Life : Une vie de rêve dépasse aujourd’hui les 8 millions
Pokémon Pokopia : la mise à jour 2.0.0 ajoute Plongée et de nombreuses améliorations de confort
switch 2
Pokémon Pokopia : la mise à jour 2.0.0 ajoute Plongée et de nombreuses améliorations de confort
Assassin’s Creed : Le réalisateur de AC Valhalla revient chez Ubisoft pour devenir Game Director de la marque
Assassin’s Creed : Le réalisateur de AC Valhalla revient chez Ubisoft pour devenir Game Director de la marque
Beast of Reincarnation veut rapidement corriger quelques soucis avec un premier patch à paraître bientôt
pc ps5 xbox series
Beast of Reincarnation veut rapidement corriger quelques soucis avec un premier patch à paraître bientôt
Larian célèbre les 3 ans de Baldur’s Gate 3 avec des statistiques disons, surprenantes
pc ps5 xbox series
Larian célèbre les 3 ans de Baldur’s Gate 3 avec des statistiques disons, surprenantes
DERELIKT, un FPS horrifique à l’esthétique PS1 prévu sur PC pour cette année, se montre dans un trailer de gameplay
pc
DERELIKT, un FPS horrifique à l’esthétique PS1 prévu sur PC pour cette année, se montre dans un trailer de gameplay
Moonlighter 2: The Endless Vault sortira de l’accès anticipé et commencera les affaires le 2 septembre
pc ps5 xbox series
Moonlighter 2: The Endless Vault sortira de l’accès anticipé et commencera les affaires le 2 septembre
Mafia: The Old Country montre son extension « Homme d’honneur » à travers trois minutes de gameplay commenté
pc ps5 xbox series
Mafia: The Old Country montre son extension « Homme d’honneur » à travers trois minutes de gameplay commenté
The Walking Dead: Streets of Survival lâchera les rôdeurs le 18 septembre et lance ses précommandes
pc ps5 xbox series switch switch 2
The Walking Dead: Streets of Survival lâchera les rôdeurs le 18 septembre et lance ses précommandes
C’est officiel, Electronic Arts appartient au PIF de l’Arabie saoudite, à Silver Lake et à Affinity Partners
C’est officiel, Electronic Arts appartient au PIF de l’Arabie saoudite, à Silver Lake et à Affinity Partners
Fire Emblem: Fortune’s Weave : Tout ce qu’il faut savoir (héros, classes, nouveautés, spoilers…)
switch 2
Fire Emblem: Fortune’s Weave : Tout ce qu’il faut savoir (héros, classes, nouveautés, spoilers…)
Crimson Moon, le Soulslike gothique de ProbablyMonsters, sortira le 1er septembre sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Crimson Moon, le Soulslike gothique de ProbablyMonsters, sortira le 1er septembre sur PC, PS5 et Xbox Series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous permet désormais de cacher la sarbacane
pc ps5 xbox series
Edward Kenway Assassin's Creed Black Flag Resynced
Xbox Game Pass : Date Everything!, Sandustry, Egging On et d’autres rejoignent le service
pc xbox series xbox one
Xbox Game Pass : Date Everything!, Sandustry, Egging On et d’autres rejoignent le service
Beast of Reincarnation : Les premiers tests de la presse sont là, que vaut le jeu de Game Freak ?
pc ps5 xbox series
Beast of Reincarnation : Les premiers tests de la presse sont là, que vaut le jeu de Game Freak ?
God of War : Dave Bautista serait pressenti pour reprendre le rôle de Kratos pour la série Amazon
God of War : Dave Bautista serait pressenti pour reprendre le rôle de Kratos pour la série Amazon
FIFA World Cup : Le studio Refactor Games, derrière le jeu de Netflix, a été fermé par Delphi Interactive
pc ios android
FIFA World Cup : Le studio Refactor Games, derrière le jeu de Netflix, a été fermé par Delphi Interactive