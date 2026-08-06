Square Enix dément l’utilisation de l’IA générative pour créer sa couverture de Kingdom Hearts Collection

Ouf, ça aurait juste pu être mieux

Chez Square Enix, depuis des décennies, on y cultive quand même une sacrée culture artistique, jusqu’au key art affiché sur la jaquette de leurs jeux. Une règle qui comporte quelques exceptions, et la dernière en date concerne Kingdom Hearts Collection. La compilation reprenant toute la saga principale et les cinématiques de quelques spin-offs a vite fait déchanter les fans à la vue de l’artwork principal.

Ce dernier montrait Sora, Donald, Dingo et Mickey avec en arrière-plan différents décors emblématiques tirés du jeu. Problème, Donald possédait quatre doigts sur sa main droite, et cinq sur la main gauche. Un détail très troublant, et sans doute le plus flagrant, aux côtés de rendus étranges sur les fermetures éclairs, des soucis de proportion et autres incohérences visuelles.

Aussi triste que cela puisse l’être, l’hypothèse voulant que de l’IA générative soit passé par là était loin d’être fantaisiste. Et pourtant, si l’on en croit un Square Enix et sa réponse directement adressée à Gamespot via un représentant des relations publiques, nous avons fait fausse route :

« Nous avons pris connaissance des retours au sujet des visuels de Kingdom Hearts. Ces assets ont été créés par notre équipe de développement sans utilisation d’IA générative, et les problèmes sont dus à une erreur humaine. La qualité est extrêmement importante pour nous, et des éléments actualisés ont été mis en place là où cela s’avérait pertinent. »

En effet, rappelons que ce fameux key art a subi une première correction en corrigeant la main gauche de Donald, en modifiant la disposition des personnages et en délimitant mieux les découpages des différents environnements, afin d’offrir une meilleure lisibilité. Puis, un troisième ajustement a été réalisé pour carrément cacher la main gauche de Donald derrière Sora.

Mais malgré la réaction officielle, toutes les craintes ne sont pas balayées en raison d’éléments douteux toujours présents. Alors si, au bout du compte, de l’IA générative n’a pas été utilisé, on peut dire au pire que le rendu n’est pas à la hauteur de ce que nous a offert la saga et Tetsuya Nomura, y compris sur des compilations passées ou des spin-offs, comme montré au-dessus.

Kingdom Hearts Collection sortira le 8 octobre sur PC (via Microsoft Store), PS5 Xbox Series et Switch 2.