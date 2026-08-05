Assassin’s Creed : Le réalisateur de AC Valhalla revient chez Ubisoft pour devenir Game Director de la marque

Le retour d’un habitué

Jean Guesdon, directeur de contenu de la marque depuis ce début d’année, nous annonce l’arrivée d’un renfort sur Linkedin. Eric Baptizat, réalisateur sur Assassin’s Creed Valhalla et Lead Game Designer sur les opus Origins et Black Flag (2013), retourne chez Ubisoft pour aider à manier le navire Assassin’s Creed dans un rôle de Game Director de la marque.

Guesdon salue le retour de celui qui a notamment, après un premier départ d’Ubi, dirigé le très bon remake de Dead Space de 2023 pour EA :

« Ravi de partager une belle nouvelle ! Après un parcours professionnel remarquable, notamment 16 ans chez Ubisoft puis à la direction du remake acclamé de Dead Space chez EA Motive, Eric Baptizat revient dans la famille Assassin’s Creed en tant que nouveau Game Director de la marque. Éric n’a plus besoin de présentation dans cet univers. 16 ans chez Ubisoft, des contributions majeures sur Black Flag, Origins et Valhalla en tant que Game Director, sa passion pour le gameplay et son attachement profond à cette franchise parlent d’eux-mêmes. Voir quelqu’un avec son expertise, sa rigueur et son esprit de collaboration prendre ce rôle me remplit de confiance et, sincèrement, d’une grande excitation pour ce qui attend la marque. Bon retour parmi nous, Éric. Nous sommes vraiment heureux de te retrouver. »

C’est peu de dire que le chantier est vaste. En effet, on rappelle que l’avenir de la marque va notamment se jouer autour du fameux Assassin’s Creed Codename Hexe, du RPG mobile Assassin’s Creed Jade ou encore du titre au nom de code INVICTUS, un jeu AC en PvP par une équipe de vétérans de For Honor.