Minecraft arrivera gonflé à bloc le 27 octobre sur Switch 2

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L’avenir de Minecraft, la poule aux œufs d’or de Mojang (enfin surtout celle de Xbox), s’écrira déjà en septembre avec Minecraft Dungeons II. Mais bien évidemment, le jeu de base reste le roi et continue ses perpétuelles mises à jour en plus de cibler une sortie sur Switch 2. Et aujourd’hui, le bac à sable le plus populaire de l’Histoire nous apprend qu’il débarquera fin octobre sur la machine de Nintendo.

Minecraft
Minecraft // Source : Mojang

Une mise à niveau est prévue pour la Switch

Il avait été présent lors du Nintendo Direct de juin pour annoncer son arrivée sur la dernière console hybride de Nintendo, Minecraft nous indique enfin sa date de sortie, sur le site officiel de Mojang : le jeu créatif va arriver le 27 octobre sur Switch 2.

Rappelons ce que cette version prévoit, à savoir un mode graphique « Vibrant Visuals » activé par défaut permettant un éclairage amélioré, des effets d’ombre optimisés et d’autres améliorations visuelles et techniques. Notez que ce mode ne fonctionnera qu’avec le contenu compatible du Marché Minecraft, et qu’il ne supportera pas le jeu en écran splitté.

Ce mode graphique « Vibrant Visuals » affectera aussi le pack Super Mario Mash-Up déjà présent sur la première Switch, en le rendant encore plus beau. À propos de la Switch 1, d’ailleurs, une mise à niveau vers cette version Switch 2 est prévue, sans détail pour l’instant. On ne voudrait pas être pessimiste, mais l’upgrade gratuit paraît peu probable. Au moins, vous pourrez transférer vos mondes depuis votre « vieille » version.

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Jaquette de Minecraft
Minecraft
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Date de sortie : 18/11/2011

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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