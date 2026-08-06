Minecraft arrivera gonflé à bloc le 27 octobre sur Switch 2

Une mise à niveau est prévue pour la Switch

Il avait été présent lors du Nintendo Direct de juin pour annoncer son arrivée sur la dernière console hybride de Nintendo, Minecraft nous indique enfin sa date de sortie, sur le site officiel de Mojang : le jeu créatif va arriver le 27 octobre sur Switch 2.

Rappelons ce que cette version prévoit, à savoir un mode graphique « Vibrant Visuals » activé par défaut permettant un éclairage amélioré, des effets d’ombre optimisés et d’autres améliorations visuelles et techniques. Notez que ce mode ne fonctionnera qu’avec le contenu compatible du Marché Minecraft, et qu’il ne supportera pas le jeu en écran splitté.

Ce mode graphique « Vibrant Visuals » affectera aussi le pack Super Mario Mash-Up déjà présent sur la première Switch, en le rendant encore plus beau. À propos de la Switch 1, d’ailleurs, une mise à niveau vers cette version Switch 2 est prévue, sans détail pour l’instant. On ne voudrait pas être pessimiste, mais l’upgrade gratuit paraît peu probable. Au moins, vous pourrez transférer vos mondes depuis votre « vieille » version.