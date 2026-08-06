Ghost Recon: Wildlands renaît dans une mise à jour gratuite avec du contenu inédit et des visuels améliorés

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Ubisoft est pleinement concentré à développer ses franchises Assassin’s Creed et Far Cry, et sa filiale Vantage Studios s’en charge. Mais d’autres licences connues du catalogue, et notamment à forte dimension multijoueur, sommeille en attendant de revenir sur le devant de la scène. Ghost Recon: Wildlands, figurez-vous, n’a pas dit son dernier mot et sort de quasi nulle part une version d’actuelle génération sous la forme d’une mise à jour gratuite.

Ghost Recon: Wildlands // Source : Ubisoft

Du 4K/60 fps et une mission inédite débarquent

2017, telle est l’année de sortie de Ghost Recon: Wildlands. Une expérience third person shooter jouable en solo ou en coop faisant prendre un virage conséquent vers la formule open world made in Ubisoft. Plus de neuf ans plus tard, voilà donc le jeu de retour sur la génération de consoles actuelle avec des friandises montrées dans un trailer.

Appelée « Last Rites », cette mise à jour apporte en premier lieu une mission scénarisée inédite centrée sur La Llorona, une femme masquée leadeuse d’une secte aussi dangereuse qu’elle, que vous devrez aller cueillir sur son territoire. Petit détail appréciable, cette mission pourra être lancée depuis le menu principal, sans avoir eu besoin de terminer la campagne.

L’autre apport de cette MAJ concerne le confort visuel. Que ce soit sur PS5, Xbox Series ou PC, tout le monde peut désormais jouir d’un affichage en 4K/60fps. Et puisque l’on parle de confort, nous en aurons aussi au niveau de la jouabilité. Interface, difficulté réglée au pourcentage prêt sur plusieurs éléments, autres paramètres liés aux Ghosts ou à la catégorie Monde et session, comme l’heure de la journée, la personnalisation de l’expérience monte d’un cran.

Du côté des cosmétiques et récompenses uniques ou limitées dans le temps, une très grosse partie a été rendue disponible par défaut, proposée gratuitement ou à moindre prix dans la boutique en jeu. D’autres contenus additionnels, comme les DLC « Narco Road » et « Fallen Ghost » du Season Pass et autres packs, ont été rassemblés dans une Definitive Edition au prix de 99,99 €. Enfin, on note le retour de la mission en crossover avec l’univers de Predator, retirée en 2020.

Le patch notes complet de la mise à jour « Last Rites » à présent disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One est à retrouver sur le site officiel d’Ubisoft.

Future Soldier offert dans le cadre des 25 ans

Ghost recon future soldier screenshot 1

Ghost Recon: Future Soldier // Source : Ubisoft

Revoir Wildlands surprend, on l’a dit, mais rappelez-vous tout de même qu’un des plans pour Ubisoft au cours des deux-trois prochaines années est de sortir un nouveau Ghost Recon, alors que l’on fête bientôt les 25 ans.

Bien sûr, remettre en lumière Wildlands, outre célébrer l’anniversaire, c’est aussi redonner un peu d’appétit pour la licence avant ce nouveau titre à paraître potentiellement dans le laps de temps évoqué. Et dans cette optique, Ubisoft annonce organiser des promotions sur la licence, allant parfois jusqu’à 95%. Encore mieux, Ghost Recon: Future Soldier, sorti en 2012, sera offert gratuitement sur l’Ubisoft Store.

Attention, le jeu est à récupérer avant le 13 août. Une fois pris, il est conservé à vie, contrairement aux essais gratuits également proposés pour les opus Wildlands et Breakpoint jusqu’au 10 août, sur toutes les plateformes.

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Jaquette de Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
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Date de sortie : 07/03/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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