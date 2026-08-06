Capcom ne s’inquiète pas de l’abandon du physique et espère que Resident Evil Veronica imitera Requiem pour dynamiser la série

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Les derniers résultats financiers de Capcom sont très bons et soulignent une santé de fer pour Resident Evil, où l’opus Requiem s’est plus que jamais avéré comme le meilleur lancement de la série. Un contexte favorable à l’arrivée prochaine de Resident Evil Veronica, autre source de perspectives alléchantes pour l’entreprise japonaise qui semble ne pas s’inquiéter, par ailleurs, d’un avenir tout dématérialisé.

Resident Evil Veronica // Source : Capcom

La force (dématérialisée) tranquille

Lors des résultats financiers d’une entreprise, il arrive qu’elle prenne part à une session de questions-réponses axées sur son business. Lors de celle de Capcom du 28 juillet, il est par exemple mentionné le très bon lancement de Pragmata ou la relance des ventes de Monster Hunter Wilds grâce à l’annonce de l’extension « Ascendance » et aux correctifs liés aux soucis de performance du jeu.

Mais deux autres éléments sont à retenir de cet échange. Le premier concerne l’état actuel de la licence Resident Evil. Si tout va bien actuellement, on espère chez Capcom que Resident Evil Veronica poursuivra l’élan donné par RE Requiem.

En effet, la société japonaise a noté un phénomène de hausse des ventes globales sur la licence depuis la sortie du neuvième opus, dont un intérêt particulier du nouveau public pour découvrir les jeux précédents. En d’autres termes, Requiem s’est présenté à la fois comme un titre au succès individuel fort et comme une belle porte d’entrée dans la série. Claire est donc prévenue, il va falloir assurer.

Ensuite, le thème du recul progressif des jeux physiques est évoqué. Et à la question demandant si un impact financier est prévu à moyen et long terme, la réponse est claire :

« Environ 90% de nos ventes en volume sont numériques. Nous ne prévoyons pas d’impact significatif pour le moment. »

Il parait en effet évident que, pour l’heure, on ne risque pas de sentir passer la transition chez Capcom, sans parler du fait que dans un public confronté petit à petit à devoir acheter uniquement en démat’, beaucoup emboiteront le pas.

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