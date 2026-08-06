Fortnite annonce son Chapitre 7 Saison 4 « Système Hacké » prévu pour le 20 août prochain, tandis que Les Simpson ont fait leur retour

Geoff se fait hacker menu

Il est vrai qu’on a commencé à prendre l’habitude de voir Fortnite coupler ses annonces avec les gros événements gaming, comme le Summer Game Fest, la Gamescom et les Game Awards, en profitant souvent pour y joindre un événement, de nouvelles tenues ou le lancement d’une saison. Ce fut d’ailleurs le cas au mois de juin avec l’événement de fin de saison « Ultime Rupture » qui prenait place juste après la conférence du Summer Game Fest organisée par Geoff Keighley. Cette fois, Epic Games ne peut attendre plus longtemps et l’Opening Night Live du 25 août et lancera donc sa prochaine saison nommée Système Hacké dès le 20 août prochain.

Changez les règles. Renversez le jeu. 20.08.2026 pic.twitter.com/EuLZll7S8J — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) August 5, 2026

Deux phrases ont accompagné le post du compte officiel de Fortnite à savoir « Changez les règles. Renversez le jeu » qui pourrait laisser entendre que nous pourrons modifier les règles des parties du Battle Royale, ou que celles-ci changeront à l’issue d’un vote, par exemple. Il ne nous reste qu’une poignée de jours avant de découvrir ce que nous réservera cette nouvelle saison.

D’oh ! Ils sont de retour !

En parallèle de cette annonce, Fortnite annoncé le retour des Simpson sur le jeu, mais avec un détail important : uniquement dans le mode Recharge qui fera s’affronter désormais 50 joueurs. On ne sait pas encore quelle sera la durée de cette collaboration qui avait fortement plu aux joueurs et joueuses l’année dernière. Vous pourrez d’ailleurs débloquer la tenue John Wick si vous terminez les quêtes Recharge dans les temps.