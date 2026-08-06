Fortnite annonce son Chapitre 7 Saison 4 « Système Hacké » prévu pour le 20 août prochain, tandis que Les Simpson ont fait leur retour

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Les semaines semblent passer à toute vitesse et pourtant, le calendrier d’Epic Games semble suivre son petit bonhomme de chemin concernant son mastodonte à dollars, Fortnite. Alors que la saison 3 de son chapitre 7 bat toujours son plein actuellement, avec les esprits en tête de gondole, l’éditeur vient de teaser la prochaine saison du Battle Royale, qui débutera dès le 20 août prochain, soit quelques jours avant la Gamescom qui aurait pu être un tremplin pour son lancement.

Fortnite Chapitre 7 Saison 4
Fortnite Chapitre 7 Saison 4 semble vouloir rebattre les cartes // Source : Epic Games

Geoff se fait hacker menu

Il est vrai qu’on a commencé à prendre l’habitude de voir Fortnite coupler ses annonces avec les gros événements gaming, comme le Summer Game Fest, la Gamescom et les Game Awards, en profitant souvent pour y joindre un événement, de nouvelles tenues ou le lancement d’une saison. Ce fut d’ailleurs le cas au mois de juin avec l’événement de fin de saison « Ultime Rupture » qui prenait place juste après la conférence du Summer Game Fest organisée par Geoff Keighley. Cette fois, Epic Games ne peut attendre plus longtemps et l’Opening Night Live du 25 août et lancera donc sa prochaine saison nommée Système Hacké dès le 20 août prochain.

Deux phrases ont accompagné le post du compte officiel de Fortnite à savoir « Changez les règles. Renversez le jeu » qui pourrait laisser entendre que nous pourrons modifier les règles des parties du Battle Royale, ou que celles-ci changeront à l’issue d’un vote, par exemple. Il ne nous reste qu’une poignée de jours avant de découvrir ce que nous réservera cette nouvelle saison.

D’oh ! Ils sont de retour !

En parallèle de cette annonce, Fortnite annoncé le retour des Simpson sur le jeu, mais avec un détail important : uniquement dans le mode Recharge qui fera s’affronter désormais 50 joueurs. On ne sait pas encore quelle sera la durée de cette collaboration qui avait fortement plu aux joueurs et joueuses l’année dernière. Vous pourrez d’ailleurs débloquer la tenue John Wick si vous terminez les quêtes Recharge dans les temps.

Fortnite recharge simpson 1

Fortnite – Recharge « Les Simpson » // Source : ActuGaming

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Jaquette de Fortnite
Fortnite
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Date de sortie : 25/07/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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