Fading Echo ajoute une version Switch 2 à son planning de sortie sur consoles

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Sorti en plein été sur PC, Fading Echo s’est distingué avec sa proposition éclatante livrée par les français de chez Emeteria. Hélas, tout le monde n’a pas encore pu avoir la chance de mettre la main dessus, la faute à un planning de sortie encore incomplet. Les consoles sont en effet retardataires, alors que l’on attend toujours une date précise d’un portage sur celles-cI. Le studio lyonnais nous donne quand même une petite consolation en annonçant qu’une version Switch les rejoint.

Fading Echo // Source : New Tales

Une sortie consoles toujours pour 2026

Même s’il reste un projet au retentissement modeste, Fading Echo a plu en affichant des évaluations très positives sur Steam et un Metacritic dans le vert, autant du côté de la presse que du public, malgré peu d’évaluations. Pour quitter un peu ce climat « intimiste » et étendre ce succès, les versions consoles seront utiles. Et aujourd’hui, on apprend en vidéo qu’une version Switch 2 rejoindra les autres.

Le trailer nous rappelle la pêche que veut nous donner le titre avec son gameplay fluide (sans mauvais jeu de mots) jouant sur les éléments, le tout dans un univers coloré que l’on doit sauver de l’emprise du Paradoxe. Malheureusement, nous n’aurons pas plus d’info sur la fenêtre de sortie, obligés de s’en tenir pour l’instant à un vague 2026.

Fading Echo est disponible depuis le 21 juillet sur PC (via Steam) et sortira donc plus tard cette année sur PS5, Xbox Series et Switch 2. N’hésitez pas à aller lire notre interview sur le jeu réalisée dans le cadre de l’AG French Direct.

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Jaquette de Fading Echo
Fading Echo
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Date de sortie : 21/07/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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