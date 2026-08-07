Fading Echo ajoute une version Switch 2 à son planning de sortie sur consoles

Une sortie consoles toujours pour 2026

Même s’il reste un projet au retentissement modeste, Fading Echo a plu en affichant des évaluations très positives sur Steam et un Metacritic dans le vert, autant du côté de la presse que du public, malgré peu d’évaluations. Pour quitter un peu ce climat « intimiste » et étendre ce succès, les versions consoles seront utiles. Et aujourd’hui, on apprend en vidéo qu’une version Switch 2 rejoindra les autres.

Le trailer nous rappelle la pêche que veut nous donner le titre avec son gameplay fluide (sans mauvais jeu de mots) jouant sur les éléments, le tout dans un univers coloré que l’on doit sauver de l’emprise du Paradoxe. Malheureusement, nous n’aurons pas plus d’info sur la fenêtre de sortie, obligés de s’en tenir pour l’instant à un vague 2026.

Fading Echo est disponible depuis le 21 juillet sur PC (via Steam) et sortira donc plus tard cette année sur PS5, Xbox Series et Switch 2. N’hésitez pas à aller lire notre interview sur le jeu réalisée dans le cadre de l’AG French Direct.