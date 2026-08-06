Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous explique comment il compte réimaginer les pièges et énigmes dans une nouvelle vidéo des coulisses de développement

Je ne joue que pour le sport

Les énigmes ont toujours fait partie de l’ADN de Tomb Raider, depuis le tout début. Même si les équipes confirment ici qu’elles rendront hommage aux meilleures énigmes du premier jeu qu’elles tentent de revisiter, la plupart seront réorchestrées pour donner davantage vie au monde qu’elles ont créé, tout en essayant de rendre cela le plus subtil possible et, si souhaité, sans aucun indice, qu’il soit verbal ou délivré par le scanner, nouveau gadget de Lara dans cet opus.

« Nous ne souhaitions pas afficher de gros panneaux disant « Point interactif » partout. Au lieu de cela, les objets associés aux énigmes incluent une fonction implicite qui invite les joueurs à les examiner. Lorsqu’ils s’en approchent, des indices subtils leur font savoir que ces éléments ne sont pas de simples décors » – Jeff Adams, directeur d’expérience chez Crystal Dynamics

Certaines énigmes pourraient même circuler tout le long d’un niveau, à l’instar de la gestion d’un faisceau lumineux aperçu dans une partie de cette traversée documentaire qui nous permet d’avoir les premières images de l’Égypte, même si celles-ci restent très furtives.

Le compte officiel du jeu en a profité pour annoncer la présence de Tomb Raider: Legacy of Atlantis au salon de la Gamescom à Cologne à la fin du mois, mais s’est rapidement défendu d’avoir assuré la présence d’une démo publique sur le salon, douchant les espoirs du public. Un concours de cosplay sera organisé et le reste du programme sera prochainement dévoilé. Pour l’heure, Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu pour le 12 février 2027 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2. Nous vous avons récemment proposé une vidéo récapitulative de tout ce que l’on sait à date sur le jeu, que vous pouvez découvrir ci-dessous.