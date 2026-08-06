Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous explique comment il compte réimaginer les pièges et énigmes dans une nouvelle vidéo des coulisses de développement

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Cela fait plusieurs semaines que Flying Wild Hog et Crystal Dynamics essaient de mener une campagne marketing continue pour le prochain Tomb Raider: Legacy of Atlantis, prévu pour le début d’année prochaine. Après quatre vidéos documentaires nous expliquant la réécriture du premier opus dont le jeu en est l’objet, dont les créatures rencontrées au Pérou ou encore le personnage de Lara Croft, une autre facette leur tenait à cœur, les énigmes et les pièges, qui constituent le 5ᵉ épisode de cette série.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis // Source : ActuGaming

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Les énigmes ont toujours fait partie de l’ADN de Tomb Raider, depuis le tout début. Même si les équipes confirment ici qu’elles rendront hommage aux meilleures énigmes du premier jeu qu’elles tentent de revisiter, la plupart seront réorchestrées pour donner davantage vie au monde qu’elles ont créé, tout en essayant de rendre cela le plus subtil possible et, si souhaité, sans aucun indice, qu’il soit verbal ou délivré par le scanner, nouveau gadget de Lara dans cet opus.

« Nous ne souhaitions pas afficher de gros panneaux disant « Point interactif » partout. Au lieu de cela, les objets associés aux énigmes incluent une fonction implicite qui invite les joueurs à les examiner. Lorsqu’ils s’en approchent, des indices subtils leur font savoir que ces éléments ne sont pas de simples décors » – Jeff Adams, directeur d’expérience chez Crystal Dynamics

Certaines énigmes pourraient même circuler tout le long d’un niveau, à l’instar de la gestion d’un faisceau lumineux aperçu dans une partie de cette traversée documentaire qui nous permet d’avoir les premières images de l’Égypte, même si celles-ci restent très furtives.

Le compte officiel du jeu en a profité pour annoncer la présence de Tomb Raider: Legacy of Atlantis au salon de la Gamescom à Cologne à la fin du mois, mais s’est rapidement défendu d’avoir assuré la présence d’une démo publique sur le salon, douchant les espoirs du public. Un concours de cosplay sera organisé et le reste du programme sera prochainement dévoilé. Pour l’heure, Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu pour le 12 février 2027 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2. Nous vous avons récemment proposé une vidéo récapitulative de tout ce que l’on sait à date sur le jeu, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

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Jaquette de Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
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Date de sortie : 12/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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