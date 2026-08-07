EA Sports FC 26 dévoile la troisième équipe Futties

Troisième équipe Futties !

Après la deuxième équipe, EA Sports FC 26 nous propose la troisième équipe de l’évènement Futties. C’est parti pour une nouvelle (et dernière ?) salve de joueurs et joueuses que la communauté a adoré et adore. Sans oublier de nouvelles évolutions, des défis créations d’équipe et des compétitions.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Cruyff (99), Zidane (99), Beckenbauer (99), Olise (99), Cherki (99), Marquinhos (99), Guijarro (99), Thuram (98), De Rossi (98), Saliba (98), Mbeumo (98), Batistuta (97), Gerrard (97), Sissi (97), Bompastor (97), Gomez (97), Giroud (97), Barella (97), Openda (97) ou encore Musah (96).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.