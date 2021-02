Cela ne vous aura pas échappé, depuis quelques années, les adaptations de jeux vidéo sur le petit et le grand écran sont légion, souvent avec pertes et fracas, malheureusement. Certaines adaptations s’en sont mieux sorties ces derniers temps, notamment au niveau du succès commercial, avec des films qui ont généré beaucoup d’entrées ou des séries qui ont fait le buzz sur les plateformes de SVOD comme Netflix ou Amazon Prime.

L’année 2021 risque d’être l’une des années les plus riches en ce qui concerne les adaptations de jeux, c’est pourquoi on fait le point ensemble sur ce que l’on peut attendre ces prochains mois sur les films et séries à venir en 2021 et au-delà adaptés de jeux.

Les jeux adaptés en film

Mortal Kombat

Date de sortie : 16 avril 2021

Réalisé par : Simon McQuoid

Plateforme : Cinéma

Qui se souvient des films Mortal Kombat où ce bon vieux Raiden était incarné par Christophe Lambert ? Vous pouvez mettre de côté tous ces souvenirs pour le prochain film, puisque celui-ci promet de se rapprocher de l’essence de la série.

Avec James Wan (Aquaman) à l’écriture et Simon McQuoid à la réalisation, ce film nous présentera à nouveau tout le casting de la série et s’attardera sur le personnage de Cole Young, poursuivi par Sub-Zero, qui va trouver refuge auprès de Sony Blade, Raiden, Kung Lao et les autres guerriers que l’on connaît bien. Le long-métrage devrait être aussi sanglant que les jeux, puisque les Fatalities seront bien présentes à l’écran.

Un temps prévu pour le tout début de l’année 2021, le film a été repoussé au 16 avril prochain.

Monster Hunter

Date de sortie : 28 avril 2021

Réalisé par : Paul W.S Anderson

Plateforme : Cinéma

Déjà sorti dans certains pays, le film Monster Hunter ne fera pas le chemin jusqu’à la France avant le mois d’avril, à cause des conditions sanitaires qui empêchent la réouverture des cinémas.

Il n’y a de toute façon pas de quoi être pressé si l’on se fie aux premiers avis sur le film, qui nous racontera l’histoire d’un groupe de militaires envoyés dans un autre monde pour y combattre les célèbres créatures que l’on connaît bien. Souvent décrit comme l’un des pires films de 2020 chez la presse, on craint le pire pour chez nous en le voyant en 2021.

Resident Evil

Date de sortie : fin 2021 (le 9 septembre 2021 selon des rumeurs)

Réalisé par : Johannes Roberts

Plateforme : Cinéma

2021 devrait être une grande année pour Resident Evil, ne serait-ce que grâce à la sortie de Resident Evil Village, qui débarquera en mai prochain. Du côté des adaptations, la série sera aussi prolifique, à commencer par un nouveau film qui va s’éloigner de ceux réalisés par Paul W.S. Anderson.

Le long-métrage reviendra aux sources de la saga en adaptant les événements de Resident Evil premier du nom et Resident Evil 2, avec la présence des personnages les plus célèbres de la série, comme Chris, Claire et Wesker. Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) jouera Jill Valentine, Avan Jogia (Retour à Zombieland) sera ici Leon S. Kennedy, Neal McDonough (Captain America: The First Avenger) sera William Birkin, et enfin Tom Hopper interprétera Wesker (Umbrella Academy).

Le film a déjà bouclé son tournage et nous amènera du côté du fameux manoir, avec une sortie prévue pour septembre 2021, si les conditions le permettent.

Uncharted

Date de sortie : 11 février 2022

Réalisé par : Ruben Fleischer

Plateforme : Cinéma

Projet maudit qui a enchaîné les réalisateurs, Uncharted a enfin terminé son tournage et s’apprête à sortir en fin d’année, si tout se passe bien. Le film sera porté par Tom Holland dans le rôle d’un jeune Nathan Drake, qui n’a pas encore l’expérience de celui que l’on connaît dans les jeux.

Difficile de savoir si le projet sera à la hauteur de la quadrilogie et de ses spin-offs, mais on devrait avoir droit à un film d’action et d’aventure dans la veine des Benjamin Gates ou du récent Tomb Raider, avec, on l’espère, des « no, no, no, no ! » et des chutes à foison. Le film a été reporté en 2022.

Tomb Raider 2

Date de sortie : 2022

Réalisé par : Misha Green

Plateforme : Cinéma

On parlait de lui justement. Le film Tomb Raider, incarnée non pas par Angelina Jolie mais par Alicia Vikander, dans un rôle plus proche de la Lara des récents jeux, va avoir droit à une suite en 2022.

Le film devait initialement sortir en 2021, mais les reports de toute l’industrie l’ont affecté. On n’en sait encore peu sur cette suite, si ce n’est que ce n’est plus Roar Uthaug qui sera à la barre, ni Ben Wheatlay, mais Misha Green (Lovecraft Country).

Sonic: Le Film 2

Date de sortie : 8 avril 2022

Réalisé par : Jeff Fowler

Plateforme : Cinéma

Succès surprise de 2020 après des polémiques en n’en plus finir sur le design de sa mascotte, Sonic va lui aussi connaître un second volet en 2022.

On retrouvera les mêmes éléments que dans le premier volume, avec un Dr Robotnik incarné par Jim Carrey, et on espère y voir un peu plus de personnages iconiques de la série, à commencer par Tails et Knuckles.

Super Mario Bros.

Date de sortie : 2022

Aucun réalisateur connu

Plateforme : Cinéma

Rassurez-vous, ce film Mario n’aura rien à voir avec l’horrible long-métrage auquel on a eu droit dans les années 90. Ici, il ne sera question que d’images de synthèse (et pas d’un film hybride comme Sonic), puisque le film sera chapeauté par le studio Illumination Entertainement, que l’on connaît pour Moi, Moche et Méchant et Les Minions.

Shigeru Miyamoto sera bien de la partie pour superviser le projet, tandis que l’on devrait retrouver les personnages les plus célèbres des jeux, comme Peach et Bowser. Sortie pour le moment programmée en 2022, si tout se passe bien.

Detective Pikachu 2

Date de sortie : Inconnue

Aucun réalisateur connu

Plateforme : Cinéma

A l’instar de Sonic, Detective Pikachu a rencontré un succès plus que correct en salles, ce qui lui vaudra un second opus qui est déjà en préparation. Du moins, c’est ce qui avait été annoncé avant même la sortie du premier épisode, avec la promesse que le scénariste Oren Uziel planchait sur un script.

Depuis, silence radio, malgré les résultats convaincants du film en salles. Justice Smith, qui incarnait le héros du premier film aux côtés de Ryan Renolds (qui doublait Pikachu) a déclaré en février 2020 n’avoir aucune nouvelle du film. Depuis, la situation a pu évoluer, ou bien on peut y voir un changement de casting pour cette suite, si elle est bien au programme de Warner Bros.

Minecraft

Date de sortie : Inconnue (anciennement le 4 mars 2022)

Réalisé par : Peter Sollett

Plateforme : Cinéma

Repoussé à une date indéfinie, le film Minecraft n’est pas prêt de révéler des premières images. On ne sait presque rien du film, qui sera réalisé par Peter Sollet (Une nuit à New-York), et qui devrait suivre les aventures d’une jeune fille et de son groupe d’amis qui devront sauver le monde de blocs de la destruction et de l’Ender Dragon.

The Division

Date de sortie : Inconnue

Réalisé par : David Leitch

Plateforme : Netflix

Annoncé officiellement à l’E3 2019 par Ubisoft, le film The Division a de quoi faire saliver. On sait que David Leitch (Atomic Blonde, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Deadpool 2) est rattaché au projet, tandis que Jessica Chastain tiendra le rôle titre aux côtés de Jake Gyllenhaal. Un beau début de casting pour ce long-métrage, qui devrait être diffusé sur Netflix.

On ne sait en revanche pas quand ce dernier sortira. Aucune nouvelle n’a été donnée depuis l’annonce, ce qui est peut-être lié au planning très chargé de toutes ces personnes ou à cause de la crise sanitaire.

Metal Gear Solid

Date de sortie : Inconnue

Réalisé par : Jordan Vogt-Roberts

Plateforme : Cinéma

Hideo Kojima n’a jamais caché ses nombreuses influences cinématographiques qui ont permis à Metal Gear Solid d’exister. Voir la série obtenir une adaptation au cinéma n’est donc qu’un juste retour des choses. Histoire de faire les choses bien, Kojima est bien entendu très impliqué, et pourra compter sur l’un de ses amis pour la réalisation, car le projet a été confié à Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island).

Mais la meilleure nouvelle là-dedans, c’est que c’est Oscar Isaac (Ex-machina, Inside Llewyn Davis, Poe Dameron dans les derniers Star Wars) qui pourrait endosser le rôle de Solid Snake pour ce film. On ne sait pas encore s’il adaptera religieusement les jeux, mais les fans ont de quoi être impatients.

Splinter Cell

Date de sortie : Inconnue

Aucun réalisateur connu

Plateforme : Cinéma

On passe d’un « agent secret » à un autre avec Sam Fisher de la saga Splinter Cell, qui devrait être adapté prochainement en film. A la différence de Metal Gear Solid, on ne sait encore rien du film, qui est en projet depuis des années maintenant.

La seule chose qui a été confirmée, si cela est toujours d’actualité, c’est que Tom Hardy (Inception, The Dark Knight Rises) devrait jouer dans le film. En dehors de cela, Ubisoft n’a pas partagé plus d’informations, comme pour le film The Division.

Borderlands

Date de sortie : Inconnue

Réalisé par : Eli Roth

Plateforme : Cinéma

Il y a peu, on apprenait avec surprise que Borderlands allait être adapté en film, et pas avec n’importe qui. Eli Roth (Hostel, Death Wish) sera le réalisateur du projet, avec Cate Blanchett devant la caméra, qui prêtera ses traits à Lilith.

Pour le moment, on en sait peu sur le film, mais il devrait débuter son tournage très prochainement si tout se passe comme prévu. On peut donc espérer une sortie dans les prochains mois, en 2022 au plus tôt.

Sleeping Dogs

Date de sortie : Inconnu

Aucun réalisateur connu

Plateforme : Cinéma

Malgré un solide succès critique, Sleeping Dogs n’est pas parvenu à s’installer comme une licence de taille pour Square Enix, ce qui n’a pour autant pas empêcher l’éditeur de plancher sur une adaptation en film. Cela fait maintenant plus de quatre ans que l’on entend parler de ce projet, et pour cause, Donnie Yen y est rattaché puisqu’il interprètera le rôle principal.

La star de Ip Man avait confirmé sa participation en 2018, puis plus rien, avant que l’on apprenne un tournage en 2020, forcément compliqué à cause du climat actuel. 2021 permettra peut-être d’en voir un peu plus.

Just Cause

Date de sortie : Inconnue

Réalisé par : Michael Dowse

Plateforme : Cinéma

Toujours chez Square Enix, la série Just Cause va elle aussi être portée sur grand écran. C’est le scénariste de John Wick, Derek Kolstad, qui s’occupera de narrer les aventures de Rico Rodriguez au cinéma, tandis que Michael Dowse prendra la place de réalisateur.

Ce dernier nous promet un film forcément rempli d’action, comme on pouvait s’y attendre avec les jeux, mais aussi bourré d’humour et d’amour. Un programme bien chargé, qui devrait logiquement coûter cher en budget explosions si le long-métrage pousse à fond le curseur de la fidélité au matériau d’origine.

Mega Man

Date de sortie : Inconnue

Réalisé par : Henry Joost et Ariel Schulman

Plateforme : Cinéma

Comme Sonic, Mario et tant d’autres mascottes cultes du jeu vidéo, Mega Man va débouler sur le grand écran dans les années à venir dans un film en live-action. Henry Joost et Ariel Schulman (Paranormal Activity 3 et 4) réaliseront ce long-métrage, qui sera écrit par Mattson Tomlin (Project Power).

Ce dernier a teasé qu’il avait l’intention d’écrire un film qui plaira aussi bien aux enfants qu’aux adultes fans du héros, en promettant de s’attarder sur la personnalité de la mascotte et sur les enjeux qui entourent son aventures. Reste à voir comment s’articulera cela à l’écran, puisque aucune image n’a été dévoilée.

Dragon’s Lair

Date de sortie : Inconnue

Aucun réalisateur connu

Plateforme : Cinéma

On reste avec Ryan Renolds qui aime visiblement beaucoup les jeux vidéo puisqu’il devrait être à l’affiche d’un film Dragon’s Lair, le célèbre jeu arcade des années 80. Le film est produit une nouvelle fois par Netflix, ainsi que Vertigo Entertainment et Don Blush (qui était déjà à l’oeuvre sur le jeu). Dan et Kevin Hageman, qui ont participé au film Lego: La Grande Aventure, seront à l’écriture.

On suppose que Reynolds incarnera ici le chevalier Dirk, dans une aventure qui devrait logiquement être remplie de second degré. Le tournage devait démarrer l’année dernière, mais la crise sanitaire a compliqué les plans, ce qui veut dire que l’on ne sait pas quand le film verra le jour.

Les jeux adaptés en série

The Witcher saison 2 + The Nightmare of the Wolf + Blood Origin

Date de sortie : 2021

Plateforme : Netflix

Henry Cavill endossera à nouveau le costume du sorceleur le plus célèbre avec une saison 2 pour la série The Witcher. Prévue pour 2021, à une date indéterminée suite aux nombreuses complications liées à la crise sanitaire, cette nouvelle saison devrait nous en apprendre plus sur le passé de Geralt et sur son lien avec les autres sorceleurs, puisqu’une partie de l’intrigue prendra place dans la fameuse forteresse de Kaer Morhen.

En plus de cette saison 2, Netflix prépare deux spin-offs pour la série. Le premier est un film d’animation en 2D, intitulé The Nightmare of the Wolf, qui nous racontera l’histoire de Vesemir lors de ses débuts en tant que sorceleur.

Le second est en réalité une nouvelle série limitée, Blood Origin, qui servira là aussi de préquelle étant donné qu’elle prendra place 1 200 ans avant la saison 1 de The Witcher. Cette série nous racontera alors ce qu’il s’est passé lors de la Conjonction des Sphères, l’événement majeur qui a bousculé le monde de la licence, et comment le premier sorceleur est né.

Halo

Date de sortie : 2021

Plateforme : Showtime

Annoncée depuis belle lurette, la série TV Halo de Showtime a enfin eu droit à quelques nouvelles en 2020, notamment puisque le tournage a démarré. Halo a connu quelques adaptations live durant ces dernières années, mais cette série semble plus prometteuse, ne serait-ce que par les moyens engagés.

La série devrait compter 10 épisodes pour sa première saison, et on sait que Jen Taylor reprendra son rôle en tant que Cortana, tandis que Master Chief sera ici incarné par Pablo Schreiber. Quelque peu ralentie suite aux restrictions sanitaires, la série devrait voir le jour en 2021, probablement durant la même période que Halo : Infinite.

Cyberpunk Edgerunners

Date de sortie : 2022

Plateforme : Netflix

Cyberpunk 2077 est de base un projet transmédia, puisqu’il s’appuie sur le jeu de rôle Cyberpunk 2020. CD Projekt Red a annoncé vouloir continuer cette démarche en développement l’univers via un anime, qui sera produit par Netflix et qui sera animée par les équipes de Trigger, un studio de talent que l’on connait pour Kill la Kill, Brand New Animals et l’excellent film Promare. La série racontera une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, toujours dans le même univers.

Là encore, aucune image, et la sortie en 2022 nous laisse le temps de la voir venir, mais on se demande si le lancement compliqué de Cyberpunk 2077 ne va pas bousculer les plans. On espère que CD Projekt Red parviendra à redorer son image dans les prochains mois pour que Trigger ne se lance pas dans un projet où l’univers aura été délaissé par les fans suite aux polémiques.

Sonic Prime

Date de sortie : 2022

Plateforme : Netflix

En plus du deuxième film consacré au hérisson bleu, une nouvelle série Sonic verra le jour en 2022. Il s’agira d’une série d’animation produite par Netflix, encore, et compotera 24 épisodes, où la mascotte et ses compagnons seront plongés au sein d’une histoire de multivers.

Les créateurs de Ben 10 seront en charge du projet, tandis que les producteurs ont travaillé sur le film Disney Les Nouveaux Héros. La série promet de réunir les fans d’antan aux enfant d’aujourd’hui, mais on en sait pas plus pour le moment.

The Last of Us

Date de sortie : Inconnue

Plateforme : HBO

Avec le succès des jeux The Last of Us et le parti pris très cinématographique de ces derniers, il fallait s’attendre à voir The Last of Us arriver sur petit ou grand écran. C’est finalement sous le format d’une série télé que l’on retrouvera Ellie et Joel, avec une adaptation qui promet de respecter la licence tout en réservant quelques surprises.

On ne sait pas encore qui va camper notre duo, mais la série sera diffusée sur HBO avec pour producteur Neil Druckmann de Naughty Dog et Craig Mazin, récompensé pour la série Chernobyl, diffusée sur la même chaîne.

Resident Evil

Date de sortie : Inconnue

Plateforme : Netflix

En plus du nouveau film prévu pour cette année, Resident Evil va aussi débarquer sur Netflix. Tout d’abord avec Infinite Darkness, une série en CGI qui racontera une nouvelle aventure en compagnie de Léon et Claire, avec un résultat graphique qui est assez proche des derniers remakes.

Une série live avec de vrais acteurs aura aussi lieu prochainement, et nous racontera l’histoire des habitants de New Raccoon City, trente ans après l’apparition du virus. La série se déroulera sur deux temporalités différentes et nous présentera les enfants d’Albert Wesker, Jade et Billie. Aucune date de sortie à se mettre sous la dent, ni même d’image, il faudra donc être patient.

Assassin’s Creed

Date de sortie : Inconnue

Plateforme : Netflix

Dans la lignée des séries dont on ne sait rien si ce n’est qu’elles sont en production, on retrouve la série Assassin’s Creed, encore une fois produite par Netflix. Seul le logo a été dévoilé, et on ne sait pas si la série sera comprise ou non dans le canon de la saga, et si le film sorti il y a quelques années aura un quelconque lien.

On espère que Netflix dévoilera prochainement de nouvelles informations, mais avec une licence comme Assassin’s Creed, le potentiel d’une série a de quoi faire rêver, surtout si elle prend la forme d’une anthologie avec une saison = une époque, comme dans les jeux.

Splinter Cell

Date de sortie : Inconnue

Plateforme : Netflix

Toujours chez Ubisoft, et encore sur Netflix (décidément), Splinter Cell débarquera aussi sur le petit écran en plus de son film que nous évoquions plus haut. C’est une nouvelle fois Derek Kolstad qui sera en charge de cette série, en plus de son travail sur le film Just Cause.

Il s’agirait ici d’un anime autour de la saga, avec déjà deux saisons commandées pour un total de 16 épisodes. Autant dire que les choses semblent déjà plus concrètes pour cette série que pour le long-métrage.

Castlevania

Date de sortie : Inconnue

Plateforme : Netflix

C’est pour le moment l’une des séries animés avec le plus de succès sur Netflix. Castlevania a déjà trois saisons à son actif (avec certes peu d’épisodes), mais la série fonctionne assez pour qu’une saison 4 soit déjà en préparation.

La production de cette saison a été annoncée suite à la diffusion de la saison 3, et en octobre dernier, on apprenait que le projet avançait tranquillement, forcément ralenti par la crise actuelle. De quoi espérer une sortie en 2021 ?

Devil May Cry

Date de sortie : Inconnue

Plateforme : Netflix

Devil May Cry a déjà eu droit à une adaptation en anime à la fin des années 2 000, qui a connu plus ou moins de succès et qui était tout à fait oubliable. Le chasseur de démon et sa clique devraient revenir dans une nouvelle série pour Netflix, avec Adi Shankar à la barre.

Déjà occupé à produire la série Castlevania, le producteur nous avait annoncé qu’une série Devil May Cry était en préparation il y a de cela un peu plus de deux ans. Depuis, aucune nouvelle, ce qui ne rassurera pas les fans.

Tomb Raider

Date de sortie : Inconnue

Plateforme : Netflix

Le studio derrière la série Castlevania sera décidément bien occupé puisqu’il sera également à l’œuvre sur une série animée Tomb Raider, qui viendra fêter les 25 ans de la licence. Netflix s’engouffre une nouvelle fois dans le créneau des adaptations en recyclant ses auteurs, car c’est Tasha Huo, qui officie déjà sur The Witcher : Blood Origin, qui s’occupera de l’écriture de la série.

Côté synopsis, on sait simplement que l’on y suivra la Lara Croft du reboot, après les événements de la trilogie. Pas d’images à se mettre sous la dent pour le moment, mais on imagine que la série pourrait sortir dans les prochain mois afin de coïncider avec l’anniversaire de la licence.

Cuphead

Date de sortie : Inconnue

Plateforme : Netflix

On reste chez Netflix, toujours dans l’animation, avec la série Cuphead qui se fait autant attendre que son DLC The Delicious Last Course. The Cuphead Show ! devrait toujours nous raconter l’histoire de Cuphead et Mugman dans de nouvelles aventures, avec le style si caractéristique du jeu.

Etant donné que le DLC du jeu a été retardé maintes et maintes fois, on a peu d’espoir pour que cette série arrive rapidement, même si avoir Netflix comme partenaire pourrait faire accélérer les choses. On croise les doigts pour avoir des nouvelles en 2021.

Final Fantasy

Date de sortie : Inconnue

Plateforme : Inconnue

Eh oui ! Vous l’avez peut-être oublié, mais une série Final Fantasy a bien été annoncée par Sony Pictures Television. Cette série sera bien incarnée à l’écran par de vrais acteurs, et se passera bien dans le continent d’Eorzea de Final Fantasy XIV, le MMO à succès de Square Enix.

Cette série n’aura pas grand-chose à voir avec la série disponible sur Netflix, Dad of Light, qui nous racontait plutôt l’histoire d’un joueur de MMO et de son père. Ici, les guerriers, le bestiaire et les codes de la série seront au rendez-vous, avec même des Chocobos à l’écran. Hivemind (aussi derrière The Witcher) co-produire la série, et Jack Thornton annonçait en décembre 2019 qu’un premier script avait été finalisé. Reste maintenant à savoir quand la série trouvera ses réalisateurs et son casting.