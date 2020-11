Cuphead : la sortie du DLC The Delicious Last Course est une nouvelle fois retardée

Si Cuphead s’est exporté sur d’autres plateformes depuis sa sortie initiale en 2017, son DLC n’a toujours pas pointé le bout de son nez. Et ce n’est pas demain que cela arrivera puisque l’on apprend, sans grande surprise, que The Delicious Last Course ne sortira finalement pas en 2020, comme cela était initialement prévu.

In the wake of the ongoing global pandemic affecting so many, we have made the difficult decision to push back the release of The Delicious Last Course. For our wonderful Cuphead community, we've prepared a letter from Studio MDHR founders Chad & Jared Moldenhauer to share more. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y

— Studio MDHR (@StudioMDHR) November 25, 2020