Résident Evil : La série Netflix confirmée, les premiers détails

Avec le succès de la série The Witcher, il n’était pas étonnant de voir une rumeur débarquer autour de la production prochaine d’une autre série phare du jeu vidéo chez Netflix, à savoir Resident Evil. Le géant de la SVOD a confirmé aujourd’hui les bruits de couloirs, en officialisant la série Resident Evil.

La jeunesse des filles Wesker

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu) C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

Comme l’indique le tweet, la série sera dirigée par Bronwen Hugues, qui a déjà officialisé sur The Walking Dead et qui s’y connait donc légèrement en zombies et autres infectés, ainsi que par Andrew Dabb (Supernatural), qui se décrit comme un grand fan de l’univers et qui sera ici à l’écriture. La série se passera à Raccoon City pour le plus grand des fans, qui devront être patients puisque aucune date n’a été annoncée pour le moment.

The Hollywood Reporter nous donne un peu plus d’informations sur cette adaptation, en précisant que deux timelines seront présentes dans la série. Dans la première, on suivra la vie des filles de Wesker, Jade et Billie, qui sont encore adolescentes lorsqu’elles emménagent à Raccoon City. Elles vont alors découvrir que la ville cache de nombreux mystères, et que leur père est tout autant rempli de secrets des plus dangereux.

Dans la deuxième timeline, qui se déroulera 10 ans après, le virus a frappé le monde et il ne reste que 15 millions d’habitants sur la planète, pour près de 6 milliards d’infectés. Jade sera présente et fera tout pour survivre, tout en essayant d’échapper aux traumatismes causés par les secrets qu’elle a appris sur sa famille.

On attend maintenant les premières images du casting, ainsi qu’une date. Peut-être pour coïncider avec la sortie de Resident Evil Village qui sait ?