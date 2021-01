La série préquelle The Witcher: Blood Origin caste son premier personnage avec Jodie Turner-Smith

L’actualité autour de la série The Witcher de Netflix est visiblement riche en ce moment. Alors que la saison 2 a repris son tournage et que le film d’animation The Witcher: Nightmare of the Wolf a laissé fuiter sa durée, c’est la série préquelle qui fait maintenant parler d’elle, avec sa première annonce de casting.

🐺 WITCHER NEWS ALERT 🐺

The first cast for The Witcher: Blood Origin has been announced. Jodie Turner-Smith will play Éile, a fierce warrior with the voice of a goddess.

The limited series will tell the story of the first Witcher prototype and the Conjunction of the Spheres. pic.twitter.com/wTltgArMW7

— NX (@NXOnNetflix) January 25, 2021