Netflix annonce Sonic Prime, une nouvelle série d’animation prévue pour 2022

Il y a quelques temps, les rumeurs autour d’une série Netflix sur Sonic s’étaient intensifiées mais n’avaient pas donné suite. Mais il faut croire que Netflix comptait simplement garder l’effet de surprise pour que le géant américain de la SVOD a annoncé qu’une nouvelle série d’animation était en cours de production autour du hérisson bleu, intitulée Sonic Prime.

Sortie prévue en 2022

*bruit de rings* On prépare Sonic Prime, une toute nouvelle série d’animation sur le hérisson bleu le plus connu de l’histoire. Ce sera disponible en 2022. pic.twitter.com/F0eQxkpAFk — Netflix France (@NetflixFR) February 1, 2021

Plus rien n’arrête Netflix sur le terrain des adaptations. Après la série Tomb Raider, dont on apprenait l’existence il y a de cela quelques jours seulement, on apprend que c’est désormais Sonic qui va avoir droit à sa propre série d’animation sur la plateforme.

On ne sait pas encore à quoi ressemblera cette série, mais ce qui est sûr, c’est que Roger Craig Smith ne doublera pas notre héros dans cette adaptation. Netflix précise aussi qu’elle est chapeautée par les showrunners qui sont derrière la série Ben 10, et que les producteurs ont travaillé sur Les Nouveaux Héros de Disney.

Du beau monde donc, pour une série qui n’arrivera qu’en 2022. Entre cette série et la sortie du deuxième film Sonic, la mascotte de Sega sera bien occupée l’année prochaine.