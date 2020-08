The Last Of Us : la série apportera des choses inédites à l’univers original

La série The Last Of Us qui sera diffusée sur HBO et qui est produite par Craig Mazin se veut rassurante pour les fans. Dans une interview donnée à Eurogamer, ce dernier s’est exprimé sur l’adaptation qui devrait rester fidèle à la licence, tout en apportant des éléments inédits qui ne s’éloigneront jamais du casting original.

Des éléments supprimés du jeu seront dans la série

Des informations directement données par Neil Druckmann lui même au créateur de la mini-série à succès Tchernobyl qui restent secrètes pour l’instant mais qui indique « Si vous avez joué au jeu, notre intention est que vous regardiez la série télévisée et que vous disiez « cela ne va pas à l’encontre de ce que j’ai aimé et vu dans le jeu, mais cela m’a apporté beaucoup plus – des choses que je ne savais pas, des choses vraiment incroyables. »

Toujours pas de date de sortie, ni d’informations sur le nombre d’épisodes pour la série The Last Of Us qui est le fruit de la collaboration entre PlayStation Productions et la chaîne HBO. La série en est toujours au stade de l’écriture et on sait en revanche que c’est Gustavo Santaolalla, le compositeur musical des deux jeux qui sera à l’œuvre dans le show télévisé.