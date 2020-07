Le film Just Cause se trouve un réalisateur avec Michael Dowse

Il y a quelques mois, on apprenait que le scénariste de John Wick travaillait sur une adaptation de Just Cause en film, mais aucun réalisateur n’était encore attaché à ce projet. Le Hollywood Reporter vient tout juste de déclarer que c’est Michael Dowse qui adaptera finalement les aventures de Rico.

De l’aventure et de l’amour au programme

Le réalisateur est surtout connu pour ses comédies romantiques, comme Et (beaucoup) plus si affinités avec Daniel Radcliffe, et ses films d’action humoristiques à l’image de Stuber avec Dave Bautista. Etant donné que les producteurs du film souhaitent aboutir à un film d’action avec une histoire d’amour, Michael Dowse semble donc être dans son élément. Espérons que cela suffise à rendre justice à la saga vidéoludique.

Le film Just Cause n’a cependant pas de date de sortie, et le casting n’est pas encore annoncé.