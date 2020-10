Netflix annonce officiellement une série live Assassin’s Creed

Visiblement, la série The Witcher a déclenché quelque chose chez Netflix qui s’est mis à voir les adaptations de jeu en série (même si The Witcher adapte les romans, mais vous avez compris) comme le nouvel Eldorado. Après l’officialisation d’une série Resident Evil, c’est au tour d’Assassin’s Creed d’arriver sur Netflix, avec une série en live-action avec de vrais comédiens.

Ubisoft s’associe une nouvelle fois à Netflix

On ne connaît pas encore de détails pour le moment, si ce n’est que Netflix et Ubisoft sont heureux de travailler main dans la main pour développer l’univers de la série sur le service de SVOD. La production est pour le moment à la recherche d’un showrunner pour la série, ce qui veut dire que celle-ci n’est vraiment pas pour tout de suite. Par la suite, Netflix produira également une série animée sur l’univers des jeux comme l’indique Deadline, mais on en sait pas encore plus pour le moment.

Etant donné qu’Ubisoft participe à la production, il y a de fortes chances pour que la série élargisse le canon de l’univers avec de nouveaux personnages à découvrir et des anciens à rencontrer, façon transmedia comme le font déjà les BD et les romans. On attend maintenant plus de précisions sur le synopsis de cette série, et sur les détails de sa production. Rappelons que l’on attend aussi des nouvelles du film The Division, prévu lui aussi sur Netflix.