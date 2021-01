Les tournages de séries et de films en Grande-Bretagne sont fortement impactés par la crise sanitaire, même si le confinement n’empêche pas totalement les productions de continuer leur travail. Pour la série The Witcher, c’est surtout la blessure de sa star Henry Cavill qui a compliqué la tâche, mais le tournage a visiblement repris depuis peu.

Back on set for @witchernetflix … A postponed Christmas gift from a friend.

Lambert is growing a thick skin indeed ….

She is a funny girl! #TheWitcher pic.twitter.com/ab3nIYpL03

