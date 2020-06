Cuphead : un premier aperçu de la série animée Netflix

Alors que Netflix avait annoncé la prochaine adaptation du jeu plein de nostalgie Cuphead l’année passée, un premier aperçu vient tout juste d’être dévoilé par le leader mondial du streaming par l’intermédiaire d’un making-of.

Le charme de l’ancien

Connu pour sa difficulté, permettant aux joueurs avides de challenge de se délecter durant des heures, Cuphead débarquera sur Netflix prochainement après avoir fait ses armes en jeu vidéo sur PC en 2017 et sur Nintendo Switch l’année dernière. Pour l’occasion, Netflix a partagé une courte vidéo où vous pourrez voir une partie du casting d’artistes et d’animateurs, participant activement à l’élaboration de la série animée.

Quel plaisir de retrouver Cuphead et Mugman et, surtout, de découvrir les voix des doubleurs qui camperont les deux compères soit Tru Valentino pour le premier et Frank Todaro pour le second. Espérons que le pari de cette adaptation soit gagnant mais, d’après ce premier aperçu, il est clair que le style cartoon des années 30 risque bien de faire mouche auprès du public !

Pour rappel, Cuphead est disponible sur PC et Nintendo Switch.