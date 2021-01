Le film The Witcher: Nightmare of the Wolf (Netflix) pourrait durer 1 heure et 21 minutes

Tandis que la saison 2 de la série The Witcher a repris son tournage suite à la blessure de Henry Cavill, les fans du sorceleur attendent aussi le film animé The Witcher: Nightmare of the Wolf, là encore produit par Netflix. En dehors de son synopsis et de son logo, on sait peu de choses sur ce long-métrage, mais un utilisateur a su repérer sa durée.

81 minutes en compagnie de Vesemir ?

Thanks to @Medievilpt who caught this, we now know the length of 'The Witcher: Nightmare of the Wolf' 2D anime film, written by @BeauDeMayo pic.twitter.com/ihPnQzPOE3 — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) January 22, 2021

C’est via Redanian Intelligence que l’on peut voir cela (comme toujours avec la série The Witcher), qui reprend la capture d’écran d’un utilisateur qui a vu la durée du film sur Netflix. Cette donnée n’est actuellement pas indiquée sur le portail français de Netflix, et tout porte à croire qu’il s’agit d’un bug ou d’une fuite. Cependant, rien n’est encore confirmé.

Si cela est vrai, The Witcher: Nightmare of the Wolf pourrait durer 1 heures et 21 minutes, soit un temps acceptable pour découvrir cette aventure menée par Vesemir, qui sera ici dans ses jeunes années en tant que sorceleur. On attend maintenant une date de sortie et des images pour ce film, qui, rappelons-le, sera sous la forme d’un animé en 2D.