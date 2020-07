Resident Evil Village

Resident Evil Village est le huitième épisode canonique de la série de jeux d'horreur de Capcom. Il prend place sept ans après les événements de Resident Evil 7 en Europe de l'Est et l'on y retrouve Ethan en tant que personnage principal. D'autres visages connus feront leur retour tels que Chris Redfield et cet opus introduit la lycanthropie. On fera la rencontre de loups garous et de sorcières et le village est une composante importante de l'aventure.