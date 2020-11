Halo (Série TV) : Jen Taylor remplace Natascha McElhone dans le rôle de Cortana

Dans les cartons depuis déjà un petit moment, la série télévisée Halo subit un léger remaniement de son casting loin d’être déplaisant. Selon IGN, en raison d’un problème de planning dû à la crise sanitaire, l’actrice Natascha McElhone (The Truman Show) ne peut plus incarner à la fois les personnages du Dr Catherine Halsey et de Cortana. En conséquence, Jen Taylor, la voix originale de l’IA dans les opus principaux des jeux de la licence, a pris sa place pour tenir le rôle de cette dernière.

Neuf épisodes pour la saison 1

Produit par Otto Bathurst, le réalisateur de Peaky Blinders et de Black Mirror, la première saison devrait comprendre un total de neuf épisodes centrés sur « un conflit épique du 26ème siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant. » La chaîne de télévision américaine Showtime a également indiqué que la série « tissera des histoires personnelles profondes avec de l’action, de l’aventure et une vision du futur richement imaginée. »

Actuellement en cours de tournage, la diffusion de la série TV Halo semble toujours prévue pour l’an prochain.