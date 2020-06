Cyberpunk Edgerunners annoncé, un anime prévu sur Netflix pour 2022

Aujourd’hui s’est tenue une présentation consacrée à Cyberpunk 2077 avec le premier épisode de Night City Wire. Cette émission nous présentera régulièrement le jeu jusqu’à sa sortie et en plus d’une nouvelle bande-annonce et d’un peu de gameplay, CD Projekt Red nous a concocté une petite surprise : Cyberpunk Edgerunners, une série d’animation à venir sur Netflix.

Dans le même univers

Nommé Cyberpunk Edgerunners, cet anime est une création originale qui se déroulera dans le même univers que Cyberpunk 2077. Considéré comme un standalone, il ne sera pas nécessaire de faire le jeu pour suivre l’histoire de cet anime et inversement. L’histoire sera répartie sur 10 épisodes et nous fera suivre un enfant de la rue qui essaye de survivre dans une ville futuriste obsédée par la technologie et les modifications corporelles. N’ayant plus rien à perdre, le jeune homme choisira de devenir un edgerunner, un mercenaire et un hors-la-loi.

Belle surprise, c’est le studio japonais Trigger qui sera derrière la réalisation, que l’on connait notamment pour Kill la Kill, Little Witch Academia, ou plus récemment BNA: Brand New Animal. Ils ont également œuvré sur plusieurs jeux, comme les magnifiques cinématiques d’introduction d’Indivisible et de Shantae and the Seven Sirens. De plus, on apprend que le talentueux Akira Yamaoka (compositeur Silent Hill) s’occupera de la bande-son. Un très bon gage de qualité en somme.

Par contre patience, l’anime Cyberpunk Edgerunners n’arrivera pas avant 2022. Quant à Cyberpunk 2077, sa sortie est fixée au 19 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One puis plus tard sur PS5, Xbox Series et Stadia.