La suite de « Sonic, le film » sortira en 2022

Après l’énorme succès presque inattendu de « Sonic, le film », la Paramount avait rapidement annoncé que le long-métrage dédié au hérisson bleu aurait droit à une suite. Nous avons aujourd’hui droit à une fenêtre de sortie bien précise.

Sonic double même Avatar 2

SONIC 2 IS OFFICIALLY COMING 2 THEATERS 4/8/22!!! pic.twitter.com/Xpci0HzK5d — Ben Schwartz (@rejectedjokes) July 24, 2020

Dire que tout avait mal commencé avec un design affreux de la star SEGA qui avait été changé par la suite. Après ce relooking, le succès fut au rendez-vous dés le démarrage avec de très belles performances à travers le monde dont en France.

Concernant la date de sortie de la suite des aventures de Sonic au cinéma c’est Ben Schwartz, la voix anglaise de Sonic, qui nous apporte la bonne nouvelle. On l’attend ainsi pour début août 2022 chez nous (8 août 2022 en Amérique du Nord). Même pour sortir une suite, Sonic est plus rapide qu’Avatar 2 qui a été récemment repoussé à décembre 2022.

Au niveau de l’équipe, Jeff Fowler rempilera à la réalisation de même que les scénaristes Patrick Casey et Josh Miller. Chez nous, on espère qu’Alexandre Gilet, la voix française récurrente de Sonic sur les séries et les récents jeux, reprendra son rôle après un Malik Bentalha peu convaincant.