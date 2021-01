Le film Uncharted encore repoussé, désormais prévu pour 2022

Décidément, le long-métrage Uncharted avec Tom Holland se fait ardemment désirer. Déjà repoussé à de très nombreuses reprises, on commençait à entrevoir une lueur d’espoir lorsque l’on nous avait annoncé en octobre dernier que le tournage du film était terminé. Mais c’était sans compter sur le récent chamboulement dans le planning de Sony Pictures.

Un retard de plusieurs mois

La société américaine a effectivement annoncé plusieurs changements pour ses films à venir. Malheureusement, sans grande surprise, ces changements dans le planning sont directement liés à la crise sanitaire actuelle que l’on connait et l’adaptation du jeu vidéo en long-métrage n’est pas le seul concerné.

Ainsi, le film Uncharted ne sortira plus le 16 juillet 2021 mais le 11 février 2022, tandis que Ghostbusters Afterlife est repoussé au 11 novembre 2021, Pierre Lapin 2 : Panique en ville, au 11 juin 2021 ainsi que Cendrillon de Kay Cannon ne sortira pas le 2 avril mais le 16 juillet. Bien sûr, il s’agit ici des dates américaines. Universal Pictures de son côté, a également repoussé la sortie de Mourir peut attendre pour octobre 2021.

Pour rappel, le film Uncharted nous fera suivre un Nathan Drake jeune incarné par Tom Holland (Spider-Man) lors de ses premières aventures. Il est réalisé par Ruben Fleischer et on y retrouve au casting Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle et Antonio Banderas. Des premières images ont été dévoilées il y a peu, rassurant un peu sur l’ambiance du long-métrage.